Bordo: “Emiliano non può imbarcare chiunque. C’è un limite a tutto”

“Se il so sotegno di Michele Emiliano in Puglia al Presidente Conte è la pesca a strascico di questi giorni, meglio lasciar perdere”.

Lo afferma in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera Michele Bordo in merito alle nomine ed operazioni politiche compiute in questi giorni dal Presidente della Regione Michele Emiliano.

“Sarebbero più i danni che i benefici. Vanno bene il rafforzamento della coalizione ed il dialogo con le liste civiche, ma non possiamo certo imbarcare chiunque, C’è un limite a tutto. Non si può manifestare in prima fila per la legalità e poi fare operazioni che vanno in tutt’altra direzione. Così le istituzioni perdono credibilità e forza”, conclude Bordo.