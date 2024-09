Boom di abbonamenti per Foggia e Cerignola, malissimo Manfredonia sotto quota 100

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Foggia Calcio che, nel primo pomeriggio di oggi, ha annunciato il sold out per le due curve: “Posti esauriti per la Curva Nord e Curva Sud, quindi non sarà possibile acquistare tagliandi per le singole partite in questi settori per l’intera stagione. I nostri ragazzi avranno il supporto costante delle due curve, dodicesimo uomo in campo per i rossoneri”.

Sarebbe stata superata la quota di 5 mila abbonamenti rilasciati.

Va bene anche a Cerignola: 800 tessere staccate con la chiusura delle sottoscrizioni fissate all’11 settembre.

Dinanzi a questi numeri sono impietosi i numeri, invece, a Manfredonia: secondo le ultime informazioni la campagna abbonamenti prosegue molto a rilento.

Sono meno di 100 gli abbonamenti rilasciati, nonostante l’apertura della stessa a metà luglio, una importante campagna acquisti per la squadra e prezzi popolari.