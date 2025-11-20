[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bonus sociale TARI 2025

Con la delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) e ha definito le procedure operative per la sua erogazione automatica a partire dall’anno 2026.

Cos’è il bonus sociale TARI

Il bonus consiste in una riduzione del 25% dell’importo della TARI / tariffa corrispettiva ed è destinato ai nuclei familiari che:

hanno presentato all’INPS una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;

possiedono un ISEE inferiore a 9.530 euro, oppure un ISEE inferiore a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Attenzione

Il bonus sociale TARI relativo all’anno 2025 NON sarà applicato nella bolletta TARI 2025.

L’importo spettante sarà recuperato automaticamente nella bolletta TARI 2026, al fine di garantire a tutti gli aventi diritto la corretta attribuzione del beneficio.

Non è necessario presentare alcuna domanda

Il bonus sarà riconosciuto d’ufficio, sulla base dei dati trasmessi dall’INPS, e sarà visibile direttamente nella bolletta TARI 2026.