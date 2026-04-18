Bonus natalità 2026: al via le domande, 1000 euro a famiglia

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È ufficialmente partita la fase operativa del bonus nuovi nati 2026, il contributo economico destinato alle famiglie per sostenere le spese legate alla nascita o all’ingresso di un figlio nel nucleo familiare. L’INPS ha aperto la piattaforma per l’invio delle domande, dando il via a una misura che punta a incentivare la natalità in un contesto demografico sempre più critico.

Il contributo consiste in un importo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2026.

A chi spetta il bonus e quali sono i requisiti

Il bonus è rivolto ai genitori con un determinato requisito economico: per accedere è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro, calcolato secondo criteri specifici per le prestazioni familiari.

Un elemento rilevante riguarda il calcolo dell’indicatore: nel valore ISEE non vengono considerati gli importi percepiti tramite l’Assegno unico universale, rendendo di fatto la soglia più accessibile per molte famiglie.

Possono presentare domanda non solo cittadini italiani, ma anche cittadini europei e stranieri con regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, purché residenti in Italia. Il beneficio viene riconosciuto per ciascun figlio e non è cumulativo su un’unica richiesta: per ogni nascita o adozione è necessario presentare una domanda separata.

Come fare domanda e quali sono le scadenze

La richiesta deve essere inoltrata entro 120 giorni dall’evento che dà diritto al bonus, cioè dalla nascita, dall’adozione o dall’ingresso in famiglia del minore. Superato questo termine, si perde il diritto al contributo.

Per i casi precedenti all’apertura ufficiale del servizio, il conteggio dei 120 giorni parte dalla comunicazione dell’INPS: in questo caso la prima scadenza utile è fissata al 12 agosto 2026.

La domanda può essere presentata attraverso diversi canali, ma esclusivamente in modalità telematica: tramite il sito INPS, l’app mobile, il Contact Center oppure rivolgendosi ai patronati.

Nel caso di genitori non conviventi, la richiesta deve essere presentata dal genitore che vive con il minore.

Un sostegno una tantum per la natalità

Il bonus nuovi nati si inserisce tra le misure introdotte per contrastare il calo delle nascite e sostenere economicamente le famiglie. Si tratta però di un contributo una tantum, quindi non continuativo, pensato come aiuto immediato per affrontare le prime spese legate all’arrivo di un figlio.

A differenza di altri strumenti strutturali come l’Assegno unico, questa misura ha una funzione più limitata nel tempo ma immediata nell’impatto economico.

Bonus nuovi nati 2026: impatto fiscale e aspetti pratici

Dal punto di vista fiscale, il bonus non concorre alla formazione del reddito: non è soggetto a IRPEF e non incide su altre prestazioni o soglie reddituali. Questo lo rende un contributo “netto”, utilizzabile integralmente dalle famiglie beneficiarie.

Resta però centrale la corretta compilazione della domanda, in particolare per quanto riguarda l’ISEE: errori o incongruenze possono portare al rigetto della richiesta o alla perdita del beneficio.

Una misura che guarda al lungo periodo

L’introduzione e la conferma del bonus anche per il 2026 evidenziano un tema strutturale: la natalità è diventata una delle principali sfide economiche e sociali del Paese.

Misure come questa cercano di intervenire nel breve periodo, ma il dibattito resta aperto sull’efficacia reale degli incentivi economici nel modificare le scelte familiari. Nel frattempo, il bonus rappresenta un sostegno concreto per chi nel 2026 decide di allargare la propria famiglia.