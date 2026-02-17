Bonus mamme 60€ al mese: tutto quello che devi sapere sulle novità Inps 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sostegno alle famiglie italiane compie un passo avanti importante con la conferma del contributo economico per l’anno 2026. Questa misura è pensata per alleggerire il carico fiscale delle donne che lavorano e che, allo stesso tempo, devono gestire la crescita dei figli. Non si tratta di una semplice assistenza, ma di un riconoscimento concreto per chi contribuisce attivamente all’economia del Paese occupandosi della prossima generazione. Capire come accedere a questa agevolazione significa avere a disposizione risorse preziose per la spesa quotidiana, l’istruzione o le piccole necessità di ogni giorno.

Requisiti Bonus mamme 2026: chi ha diritto all’agevolazione

Per poter beneficiare del contributo nel 2026, è necessario soddisfare alcuni criteri stabiliti dall’INPS relativi alla situazione familiare e lavorativa.

Il bonus mamme lavoratrici 2026 è una misura di sostegno economico rivolta alle madri che svolgono attività lavorativa, purché abbiano almeno due figli. Possono accedere alla misura le lavoratrici dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, e le lavoratrici autonome. Restano invece escluse le lavoratrici domestiche.

Per quanto riguarda i requisiti familiari, le madri con almeno due figli possono ottenere il beneficio se il figlio più piccolo non ha ancora compiuto 10 anni. Nel caso di nuclei con tre o più figli, il limite di età del figlio più giovane si estende fino ai 18 anni.

È previsto anche un requisito economico: il reddito individuale da lavoro non deve superare la soglia dei 40.000 euro annui. La misura è attiva fino al 31 dicembre 2026.

Nel 2026 sono previste differenze in base al numero di figli. Per le madri con tre o più figli continua ad applicarsi l’esonero contributivo, valido fino al compimento della maggiore età del figlio più piccolo. Per le madri con due figli, invece, è riconosciuto un contributo fisso erogato in un’unica soluzione, che sostituisce lo sgravio contributivo previsto negli anni precedenti.

Importi spettanti e sostegno alle madri lavoratrici

Per l’anno 2026, l’importo del bonus è stato fissato a un massimo di 60 euro mensili, che si traducono in un beneficio totale di 720 euro all’anno. Un aspetto molto vantaggioso di questa somma è che non concorre alla formazione del reddito imponibile: in parole povere, sono soldi netti che entrano nelle tasche della lavoratrice senza aumentare le tasse da pagare.

Questo dettaglio è fondamentale nella vita di tutti i giorni perché permette di utilizzare l’intera cifra per coprire costi vivi come la mensa scolastica, le attività sportive o i vestiti per i bambini. Il bonus viene erogato sotto forma di esonero contributivo, migliorando direttamente la busta paga mensile.

Come fare domanda INPS e invio dei dati

La procedura per ottenere il beneficio è stata semplificata per venire incontro alle esigenze delle madri sempre di corsa. Esistono due strade principali per richiedere il contributo nel 2026. La prima opzione consiste nel comunicare semplicemente al proprio datore di lavoro i codici fiscali dei figli: sarà poi l’azienda a gestire la pratica con l’ente previdenziale applicando lo sconto direttamente in busta paga.

In alternativa, la lavoratrice può utilizzare il portale online dell’INPS, accedendo tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, per inserire direttamente i dati richiesti. È importante verificare che la domanda sia registrata correttamente per evitare ritardi nell’accredito delle somme spettanti.

In caso di dubbi, è possibile inoltrare domanda anche tramite patronato.