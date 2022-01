Un ordigno è stato fatto esplode la scorsa notte davanti ad un negozio di fiori che si trova in via Guido D’Orso a Foggia. Il boato è stato udito in gran parte del quartiere. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca e ha provocato il distacco parziale del rivestimento in marmo esterno. Il Titolare: “Non ci fermeremo mai“