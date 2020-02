Bitritto-Manfredonia non è ancora finita: riunione il 18 febbraio per il reclamo

Il Giudice sportivo nella seduta dell’11 febbraio si è così espresso sulla 22ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2019/20:

FISSAZIONE UDIENZA

Gara del 12/01/2020 Vigor Bitritto-Manfredonia: il Giudice sportivo territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società Ssd Arl Manfredonia Calcio 1932, visto ed applicato l’art. 67, comma 6 del Codice di giustizia sportiva, fissa la riunione del 18/02/2020 per la decisione in merito del reclamo.

DIRIGENTI

Natale (Vigor Bitritto): inibizione fino al 13 marzo 2020.

Facilla (Ginosa): ammonizione.

ALLENATORI

Prigigallo (Norba Conversano): squalifica fino al 20 febbraio 2020.

Schiavone (Nuova Spinazzola): ammonizione con diffida.

CALCIATORI ESPULSI

Roselli (Borgorosso Molfetta), Cirrottola (Ginosa): squalifica per due gare.

Cubaj (Borgorosso Molfetta): squalifica per una gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

Turco (Grottaglie), Ferrandino (Sporting Apricena): squalifica per una gara per recidività in ammonizione.