Bisceglia (sindaco Mattinata) su incendio auto Rignanese: “Solidarietà, quali garanzie abbiamo noi amministratori locali?”

No. Non va bene. Non va bene per niente.

Quali garanzie abbiamo noi amministratori locali? In trincea dalla mattina alla sera senza alcuna tutela. Anzi!

È questo ennesimo atto criminale a scapito del caro amico Generoso Rignanese ne è la riprova.

Noi che crediamo nello Stato, noi che ogni giorno cerchiamo, con tanta umiltà, di onorare il ruolo istituzionale che rivestiamo diciamo basta a questo scempio.

Noi che crediamo nello Stato chiediamo che lo Stato ci sia vicino. Davvero.

Generoso, amico mio, ti giunga la vicinanza e la solidarietà dell’intera Comunità di Mattinata.

Michele Bisceglia – Sindaco di Mattinata