Biagio Izzo a Carapelle per la sagra del Grano Arso

Prenota il tuo posto nella Zona Gold per una serata indimenticabile!

https://oooh.events/…/sagra-di-qualita-il-grano-arso…

Torna la Sagra di Qualità “Il Grano Arso”, giunta alla sua 7ª edizione, con il tema “Dalla Terra alla Tavola”. Un evento unico che celebra i sapori autentici della tradizione pugliese in un’atmosfera di festa, cultura e spettacolo!

Sabato 13 Settembre 2025, ore 21:00

Piazza Giovanni Paolo II, Carapelle (FG)

Programma della serata:

Special Guest: BIAGIO IZZO – uno dei comici più amati d’Italia, pronto a farci ridere con il suo irresistibile show.

Apertura con RINO ARGERI – la voce ufficiale che rende omaggio al grande Renato Zero con un live emozionante: “Fino sono Zero”.

Zona Gold:

Prenota il tuo posto a sedere in area riservata per goderti lo spettacolo in tutta comodità, con visibilità privilegiata e accesso garantito anche in caso di grande affluenza in più compreso ci sarà il vassoio con i Cingoli e il Vino

Posti limitati!

Info e prenotazioni: 350 161 9016