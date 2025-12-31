Beyoncé miliardaria: è nella top 5 degli artisti più ricchi

Beyoncé ha raggiunto un traguardo storico. Secondo i dati pubblicati da Forbes, la star americana è entrata ufficialmente nella Top 5 degli artisti musicali miliardari, diventando la terza donna al mo...

Beyoncé ha raggiunto un traguardo storico. Secondo i dati pubblicati da Forbes, la star americana è entrata ufficialmente nella Top 5 degli artisti musicali miliardari, diventando la terza donna al mondo in questa esclusiva classifica.

Guadagni vertiginosi nel 2025

L'anno appena trascorso è stato eccezionale per la cantante di Houston. Il Renaissance World Tour e le sue numerose attività imprenditoriali hanno portato cifre assurde nelle casse della famiglia Knowles-Carter. I guadagni del solo 2025 hanno permesso a Beyoncé di superare la soglia simbolica del miliardo di dollari di patrimonio netto.

La carriera di Queen Bey rappresenta un esempio straordinario di come il talento artistico possa coniugarsi con una visione imprenditoriale di successo. Dalle sue linee di moda alle partecipazioni azionarie, passando per i diritti musicali, ogni aspetto del suo business è gestito con precisione manageriale.

Il risultato la colloca ora alle spalle di sole due artiste nel panorama musicale femminile mondiale. Un traguardo che arriva dopo decenni di carriera ai massimi livelli, sia come solista che come ex membro delle Destiny's Child. Le innovazioni nel settore dell'intrattenimento digitale hanno contribuito al successo.

Il 2026 si preannuncia altrettanto ricco di progetti per la star americana, che continua a dominare le classifiche e a battere record.