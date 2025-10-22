Belve 2025, Francesca Fagnani porta Irene Pivetti nello studio di Rai2

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesca Fagnani è pronta a riaccendere i riflettori sul suo programma di punta, Belve, in arrivo martedì 28 ottobre 2025 in prima serata su Rai2. L’attesa per la nuova stagione è alle stelle e le anticipazioni promettono interviste potenti, rivelazioni inattese e momenti di televisione autentica. Tra i volti che si alterneranno sul famoso sgabello, spicca un nome che farà inevitabilmente discutere: Irene Pivetti, ex presidente della Camera e volto noto della politica e della tv, oggi al centro di una vicenda giudiziaria che ha fatto molto parlare.

Ma cosa ha spinto Francesca Fagnani a scegliere Irene Pivetti tra i protagonisti di questa edizione di Belve? Quali altri ospiti animeranno le puntate del programma più graffiante di Rai2? E cosa possiamo aspettarci dal ritorno della conduttrice che ha trasformato l’intervista in un’arte?

Francesca Fagnani e le novità di Belve 2025

Il ritorno di Belve su Rai2 segna uno dei momenti più attesi della stagione televisiva autunnale. Francesca Fagnani, con il suo stile diretto e senza filtri, è pronta a condurre nuove interviste che uniscono intrattenimento e introspezione. Ogni ospite, da celebrità del mondo dello spettacolo a figure istituzionali, si trova di fronte a un dialogo serrato e spesso imprevedibile.

Dalle prime indiscrezioni, il parterre di quest’anno sarà variegato e ricco di volti noti. Tra i nomi già trapelati ci sono Barbara D’Urso, oggi grande protagonista di Ballando con le Stelle, Rocío Muñoz Morales, tornata sotto i riflettori dopo le voci sulla crisi con Raoul Bova, e Adriano Pappalardo, che non ha mai nascosto la sua schiettezza. A completare il quadro ci sarà anche Simone Susinna, il modello e attore di fama internazionale, reduce dal successo delle produzioni Netflix.

Ma a catalizzare l’attenzione del pubblico sarà soprattutto Irene Pivetti, pronta a raccontarsi in un’intervista che si preannuncia intensa e senza censure.

Irene Pivetti tra gli ospiti di Belve: il ritorno davanti alle telecamere

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, tra gli ospiti più attesi della nuova edizione di Belve ci sarà Irene Pivetti, ex politica e conduttrice televisiva. Dopo anni lontana dai riflettori, la Pivetti tornerà a parlare in pubblico in un momento delicato della sua vita. L’ex presidente della Camera dei Deputati, infatti, è coinvolta in un procedimento giudiziario per evasione fiscale e autoriciclaggio, con una condanna di primo grado a quattro anni di reclusione e un processo ancora in corso.

L’intervista con Francesca Fagnani si prospetta come un confronto diretto e senza zone d’ombra. Pivetti, da sempre figura controversa e fuori dagli schemi, non ha mai temuto di esporsi e affrontare le critiche, ma il clima di Belve promette di portare a galla anche gli aspetti più intimi del suo percorso umano e professionale.

Per la Fagnani sarà un’occasione perfetta per scavare dietro le notizie di cronaca, riportando alla luce la donna dietro la politica, la madre dietro la figura pubblica. Il tutto con quel tono pungente e ironico che è diventato il marchio di fabbrica del programma.

Anticipazioni e aspettative: perché l’intervista promette scintille

Ogni intervista di Belve è una sfida psicologica, un incontro-scontro che alterna empatia e provocazione. Con Irene Pivetti, l’attesa è ancora più alta: non solo per l’interesse mediatico legato alla sua situazione giudiziaria, ma anche per la curiosità di scoprire come la ex politica affronterà il confronto con una delle giornaliste più temute del piccolo schermo.

Francesca Fagnani, d’altra parte, ha sempre scelto i suoi ospiti con grande attenzione, puntando su personalità che abbiano qualcosa da dire, al di là dei riflettori.