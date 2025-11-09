Belén Rodriguez confessa: “Sono aggressiva, manesca”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è un sorriso che sa di rinascita, un bagliore diverso nello sguardo di Belén Rodríguez. Dopo un anno difficile, la showgirl argentina torna a parlare d’amore e di vita, di rabbia e di guarigione. Le sue parole scivolano tra ironia e malinconia, come se il tempo avesse finalmente addolcito le cicatrici. Nei suoi ricordi si intrecciano volti, stagioni, passioni che l’hanno segnata e resa più forte. E ora, tra un passato rumoroso e un presente più silenzioso, Belén sembra aver trovato la voce di chi ha imparato a difendersi.

La donna che non chiede più scusa

Mentre all’orizzonte spunta un nuovo amore, il chirurgo turco Kemal Alagoz, Belén ripercorre la lunga strada delle sue relazioni con una lucidità che spiazza. “Sono aggressiva, manesca. I miei fidanzati li ho menati tutti”, ha detto con un sorriso disarmante, consapevole che dietro la battuta si nasconde la fatica di una donna che ha sempre dovuto combattere per se stessa.

A riportare le confessioni della showgirl la rivista settimanale Grand Hotel nel suo ultimo numero in edicola. Belen ammette di aver vissuto momenti in cui si è sentita messa a tacere, schiacciata da un mondo che le chiedeva solo di apparire. “Avrei meritato di più… mi dicevano di stare zitta e di non parlare”, racconta, e in quella frase vibra tutta la sua voglia di riscatto.

Il pensiero corre inevitabilmente a Stefano De Martino, l’uomo con cui ha condiviso amore, matrimonio e un figlio, Santiago. Dopo anni di riavvicinamenti e separazioni, oggi Belén guarda a quella storia con una maturità nuova: “È passata la rabbia, ma ho perso la stima”. Non ci sono rancori, solo la consapevolezza che l’amore, a volte, cambia forma e diventa un affetto silenzioso, un legame che vive per il bene di un figlio.

Ma se con Stefano resta il rispetto, con Marco Borriello è il ricordo a brillare di una luce speciale. “L’uomo che ho amato di più? Marco Borriello”, ammette, riportando alla mente i giorni leggeri di gioventù, quando la passione aveva ancora il sapore dell’estate e il futuro sembrava una promessa.

Dopo anni di cronache e tormenti, Belén si mostra diversa: più serena, più centrata. Ha conosciuto il dolore, la benzodiazepina, la delusione, ma anche la rinascita. Ha imparato a non scusarsi più per la propria forza e a non vergognarsi della propria fragilità. Oggi la “belenovela” non parla più solo di amori finiti o di gossip, ma della vita di una donna che ha scelto di essere padrona della propria storia. E chissà, forse stavolta il lieto fine sarà tutto suo.