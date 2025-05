Belen Rodriguez annuncia un intervento che ha subito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez ha recentemente condiviso un aggiornamento sui suoi social, rivelando di aver subito un “piccolo intervento” nei giorni scorsi. La showgirl, tramite un video su Instagram, ha spiegato di aver trascorso due giorni in convalescenza, rassicurando i suoi follower che sta bene e che l’intervento non è stato nulla di grave. Pur senza entrare nei dettagli, Belen ha menzionato di aver assunto troppi medicinali e di dover seguire una dieta detox per purificare il fegato, sottolineando però come tutto sia sotto controllo.

Il video di Belen sui social

Durante il video, Belen ha anche mostrato alcuni prodotti della sua linea di make-up, cercando di ridare colore al suo viso spento. La showgirl ha evitato di affrontare le tensioni familiari che da settimane occupano le cronache rosa, lasciando il discorso sull’intervento come unico argomento. Le voci di crisi tra lei e la sorella Cecilia, oltre ai rumors su dissapori con Ignazio Moser, marito della sorella e padre della futura nipote, rimangono quindi nel riserbo. Anche le indiscrezioni che coinvolgono l’ex Stefano De Martino, con cui ci sarebbero stati attriti, sono state lasciate in secondo piano. Belen si mostra forte e determinata, rassicurando i fan sul suo stato di salute e concentrandosi sui progetti.