Beautiful anticipazioni puntate dal 7 al 13 luglio 2024

Eccoci puntuali a Beautiful, con le anticipazioni delle puntate dal 7 al 13 luglio 2024. Che scopriremo di nuovo? Da domenica 7, vedremo Hope tormentata perché Douglas non abita più con lei e Liam. Steffy è preoccupata per il suo stato d’animo anche perché deve darle una notizia poco piacevole. “Hope For The Future” è in perdita, quindi la linea dovrà essere sospesa.

Finn è in lizza per diventare primario in ospedale

Il medico confiderà a Li di temere che dovrebbe rimanere lontano dalla famiglia. Eric e Steffy festeggeranno Carter da dieci anni in servizio nell’azienda. Steffy comunicherà a Hope che “Hope For The Future” sta per essere sospesa. Purtroppo le vendite non vanno bene, alla linea manca un capo stilista fantasioso e geniale che sappia colpire nel segno. Steffy ha quindi convocato anche Thomas e Taylor.

Steffy chiederà a Hope di fare lavorare il fratello con lei. Liam si recherà a trovare Bill e rimasti soli tenterà di convincerlo a lasciare Sheila, ma il padre sembrerà irremovibile. Sheila compare inaspettatamente a casa di Deacon. A lui comunicherà che la vita con Bill è molto pesante e si sente impazzire. I due si scambieranno un languido bacio e Bill dirà a Liam che se Sheila lo tradisce gliela farebbe pagare cara.

Steffy sta tentando di persuadere Hope a reintegrare Thomas

Sarà capo stilista per salvare la sua linea “Hope For The Future”, che altrimenti rischierebbe la chiusura; Hope rimarrà incerta sulla decisione da prendere. Alla fine la Logan junior

Hope parla con Thomas cercando di decidere se accettare di lavorare di nuovo con lui per salvare la sua linea. Thomas le promette per l’ennesima volta che non tradirà mai più la sua fiducia.

Sheila si renderà conto che tradendo Bill non solo rischierebbe di tornare in prigione, ma l’incolumità di entrambi. Taylor cercherà di convincere Brooke che Thomas è pronto a tornare a lavorare con Hope e che non costituirà più una minaccia, sarà vero?

