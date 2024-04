Beautiful anticipazioni dal 15 al 21 aprile: la decisione di Brooke e Taylor sconvolge Ridge

Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 15 a domenica 21 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Brooke farà i complimenti alla figlia per il successo avuto con la sfilata della sua nuova collezione. Le due donne poi si confronteranno sulla possibilità che Sheila sia ancora viva. Nel frattempo, Baker si recherà ad Il Giardino per avere un incontro con Steffy e Finn. Deacon, invece, chiamerà Sheila utilizzando un cellulare usa e getta per ordinarle di costituirsi alla polizia dopo essere stata vista sui filmati di sicurezza de Il Giardino. Hope, intanto, spingerà Brooke tra le braccia di Deacon qualora non dovesse tornare insieme a Ridge. Baker insieme a Steffy e Finn si recheranno da Deacon dove crederanno di trovarsi di fronte Sheila se non rimanessero delusi.

Beautiful anticipazioni: Brooke e Taylor comunicano a Ridge di aver scelto sé stesse

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge ripenserà ai momenti passati con Brooke e Taylor. In questo frangente, l’uomo riceverà una chiamata da parte di Eric che gli domanderà quale donna ha scelto per affiancarlo per tutta la vita. Una volta a Los Angeles, lo stilista si recherà in ufficio dove si troverà faccia a faccia con Brooke e Taylor. Le due donne a questo punto rinfacceranno a Ridge tutte i torti subiti per poi comunicargli di aver scelto sé stesse. Sheila, nel frattempo, finirà in grave pericolo. La criminale verrà inseguita da una pattuglia della polizia. La fuga della madre biologica di Finn avrà esito positivo visto che riuscirà ancora una volta a farla franca.