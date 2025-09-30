Beautiful, anticipazioni 1 ottobre 2025: Brooke rassicura RJ, Zende riceve una proposta da Eric

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Beautiful RJ dovrà fare i conti con una grande delusione dal punto di vista sentimentale? Il giovane Forrester è al settimo cielo da quando è nata la sua storia d’amore con Luna, con lei è davvero felice ed è convinto di aver trovato la ragazza giusta. Anche lei è innamoratissima, in più occasioni gli ha dichiarato i suoi sentimenti ma ciò che è successo con Zende potrebbe rovinare il legame speciale che è nato tra loro.

Parlando con la madre RJ si era detto preoccupato perché da ore non riusciva a mettersi in contatto con la fidanzata. Quando lo ha chiamato era molto strana al telefono. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere cosa accadrà mercoledì 1 ottobre 2025 alle 13.50 su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful 1 ottobre 2025: Eric fa una proposta a Zende, Luna è disperata

Brooke cercherà di tranquillizzare il figlio in merito allo strano atteggiamento della fidanzata. Nel frattempo Eric andrà a trovare Zende, vedendolo un po’ giù di morale dirà al nipote che sicuramente anche lui incontrerà presto la ragazza giusta.

Il Forrester senior farà una proposta al nipote. Di che si tratta? Gli chiederà di far parte del team di stilisti, lavorando quindi insieme ad RJ e alla sua fidanzata. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Luna sarà sotto shock. La ragazza non riuscirà ancora a ricordare cosa sia successo la sera precedente, Poppy sarà quindi costretta a rivelarle la verità.