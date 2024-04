Beatrice Luzzi, amara confessione dopo il Grande Fratello: c’entrano i figli

Beatrice Luzzi è stata la vincitrice morale del Grande Fratello. Di recente, la donna ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato della sua carriera e del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. L’attrice si è dimostrata una donna molto forte, una che ha scelto di mettere al primo posto la famiglia e lasciare le scene per lungo tempo. La donna ha dichiarato di essere stata una madre devota con queste testuali parole: “Ho messo i ragazzi al primo posto perché sapevo che doveva essere così e il motivo per il quale ho aspettato tanto per avere i figli”. A tal proposito, Beatrice Luzzi ha rivelato di aver trovato l’uomo giusto al momento giusto per poter formare una famiglia. Una vera e propria amara confessione da parte della donna in merito alla sua carriera, messa da parte per Elia e Valentino.

Beatrice Luzzi ha ritrovato la sua vena artistica al Grande Fratello

Intervistata da Chi, Beatrice Luzzi ha ammesso che era molto innamorata del suo compagno Alessandro Cisinin nonché padre dei suoi due bambini. Lui è apparso ancora molto innamorato nel corso della sorpresa fatta al Grande Fratello mentre lei lo vede solo come un amico. La donna ha detto che adesso che i suoi figli sono grandi ha potuto vivere l’esperienza della casa più spiata d’Italia. L’attrice ha riferito che grazie al programma condotto da Alfonso Signorini è potuta tornare alla sua vena artistica ed anche all’amore. Nella casa si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi sebbene la storia l’avrebbe voluta vivere con più spensieratezza perché stando lì dentro provava meno sensi di colpa nel tradire la devozione verso la famiglia.