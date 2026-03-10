“Be my sunshine”, Ada Masali: trama, cast, quando e dove vedere la nuova serie turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Be my sunshine”, Ada Masali: la nuova serie turca che punta a conquistare il pubblico italiano L’arrivo di “Be my sunshine”, conosciuta a livello internazionale come Ada Masali, segna un nuovo capitolo per gli appassionati delle serie turche.

La piattaforma Mediaset Infinity si prepara a ospitare una storia romantica ambientata tra mare, tradizioni e scontri di carattere, un racconto che unisce leggerezza e sentimenti profondi. La serie, già molto amata nel suo Paese d’origine, promette di diventare uno dei titoli più seguiti della stagione.

Ma cosa racconta davvero questa nuova produzione? Chi sono i protagonisti che daranno vita alla storia? E soprattutto, quando sarà possibile seguirla in Italia? Scopriamolo insieme.

Una storia d’amore tra due mondi opposti: la trama di “Be my sunshine”, Ada Masali

Al centro della serie c’è Haziran, una giovane donna che ha costruito la propria identità nella frenesia di Istanbul. Ama il ritmo veloce della città, il lavoro, le ambizioni e quella sensazione di movimento continuo che la fa sentire viva. La sua vita cambia quando l’azienda per cui lavora la invia su un’isola dell’Egeo, un luogo dove il tempo sembra scorrere più lentamente e dove ogni gesto ha un peso diverso.

Sull’isola incontra Poyraz, un uomo profondamente legato alla sua terra, al frantoio che gestisce e a un modo di vivere semplice, fatto di natura e silenzi. L’incontro tra i due non è affatto idilliaco: Haziran arriva con l’obiettivo di convincerlo a vendere il terreno su cui sorge la sua attività, necessario per un progetto turistico che potrebbe stravolgere l’intera comunità.

Un errore di valutazione e una bugia iniziale mettono Haziran in una posizione difficile. Quando si rende conto delle conseguenze delle sue azioni, decide di restare sull’isola per rimediare al danno. Da quel momento, tra fraintendimenti, scontri e momenti di inaspettata complicità, nasce un legame che cambia entrambi.

La serie racconta così un incontro tra due mondi opposti: la modernità della città e la lentezza rigenerante della vita isolana, un contrasto che diventa il motore di una storia romantica e luminosa.

Un cast che ha conquistato il pubblico: i volti di “Be my sunshine”, Ada Masali

Il successo internazionale della serie è legato anche alla forza del suo cast. Ayça Ayşin Turan interpreta Haziran, portando sullo schermo una protagonista determinata, brillante e capace di mostrare tutte le sfumature emotive di una donna che impara a rimettere in discussione le proprie certezze.

Accanto a lei c’è Alp Navruz, che dà vita a un Poyraz intenso, riservato e profondamente legato alla sua isola. La chimica tra i due attori è stata uno degli elementi più apprezzati dal pubblico, tanto da diventare uno dei punti di forza della serie.

Attorno ai protagonisti si muove un gruppo di personaggi che arricchiscono la narrazione: figure familiari, amici, rivali e abitanti dell’isola che contribuiscono a creare un microcosmo vivo e credibile. Le dinamiche tra loro, spesso divertenti e altre volte più drammatiche, rendono la storia ancora più coinvolgente.

La serie si distingue anche per la cura visiva: paesaggi marini, tramonti e scorci dell’Egeo diventano parte integrante del racconto, trasformando l’isola in un vero e proprio personaggio.

Quando e dove vedere “Be my sunshine”, Ada Masali: la programmazione italiana

Il debutto italiano di “Be my sunshine” è previsto su Mediaset Infinity dal 25 marzo 2026, piattaforma che negli ultimi anni ha portato al pubblico molte delle serie turche più amate. La programmazione seguirà un ritmo quotidiano, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì, una formula che permette agli spettatori di immergersi completamente nella storia.

La serie, composta originariamente da 25 episodi lunghi, verrà proposta in una versione adattata per il pubblico italiano, con puntate più brevi e numerose, così da mantenere un ritmo narrativo costante e avvincente.

La disponibilità on demand permetterà inoltre di seguire la storia in qualsiasi momento, rendendo l’esperienza ancora più accessibile.

“Be my sunshine”, Ada Masali, si presenta quindi come una delle novità più attese della stagione: una storia romantica, luminosa e capace di far sognare, perfetta per chi cerca una serie che unisca emozione, leggerezza e un’ambientazione da cartolina.