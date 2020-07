Battiti Live il 22 Luglio in collegamento live con La Roca Solarium Beach di Manfredonia

il solarium, cocktail bar di Manfredonia La Roca Solarium Beach tramite i propri canali social ha annunciato la partnership con Battiti Live 2020.

Come aveva preannunciato proprio Alan Palmieri, il conduttore della trasmissione dell’estate di Radionorba ai nostri microfoni quest’anno il Vodafone Battiti Live avrà delle novità.

Una di queste saranno i collegamenti in diretta dalle più belle location della Puglia. Per Manfredonia è stata scelta la scogliera con il solarium Lo Roca.

Non si hanno ancora dettagli su questi collegamenti e su come si svolgeranno, sappiamo solo che saranno in diretta e che la data live di Manfredonia probabilmente sarà il 22 Luglio, quindi vi invitiamo a seguire le pagine social: https://www.facebook.com/larocasolariumbeach/ per avere ulteriori dettagli.

Come già annunciato dall’emittente pugliese, la kermesse si svolgerà in un’unica location e a fare da cornice allo show è stata scelta la bellissima città di Otranto, che per sei puntate farà da scenografia all’ unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana, che per il quarto anno consecutivo, a partire dall’ ultima settimana di luglio, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 oltre che su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play.