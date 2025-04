[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Basket Angel Manfredonia, in archivio l’ultima gara della fase ad orologio della DR1

🤍 DR1 🩵

È andata in archivio anche l’ultima gara della fase ad orologio della DR1. Nell’insolito orario mattutino le due finaliste del girone A, TUCSON ANGEL Manfredonia e Adriatica Industriale Corato hanno dato vita ad una bella gara.

Vittoria per i padroni di casa per 79-67.

Adesso testa a gara 1 di finale per la promozione in serie c, in programma giovedì 1 maggio al Paladante.

Stasera conosceremo il nome dei nostri avversari 💪🏽🏀

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA🔥🔥