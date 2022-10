Barcellona-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Luci al Camp Nou. Alle ore 21 l’Inter di Inzaghi affronterà Lewandowski e compagni. Nel campionato spagnolo la squadra di Xavi Hernandez è al primo posto ma la sconfitta al Meazza ha lasciato delle scorie nei blaugrana. Domenica è arrivata una vittoria di misura sul Celta Vigo, e questa sera vige l’obbligo di vittoria per non dover già pensare alla seconda Europa League consecutiva. Situazione differente in casa Inter dove tutti sono consapevoli dell’impresa condotta in porto a San Siro e che altri tre punti completerebbero l’opera con un accesso agli ottavi di finale. Per i nerazzurri pesano le assenze in regia e in attacco, ma Simone Inzaghi è pronto a motivare i suoi e a ripetere 90 minuti di resistenza e ripartenza.

Dove vedere Barcellona-Inter

Barcellona-Inter sarà trasmessa su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati. Allenatore: Xavi.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.