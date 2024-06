Barbara D’Urso presto il ritorno in tv: “Un progetto costoso”, la rivelazione

Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé dopo il suo addio a Mediaset. La regina della televisione dopo oltre vent’anni alla corte del defunto Berlusconi si sta attualmente godendo la famiglia dopo essere sbarcata su TikTok. Nonostante questo Dagospia e Davide Maggio avevano ipotizzato che Barbarella stava pensando ad un ritorno in grande stile in un progetto simile a Carramba che sorpresa. Una notizia che poi era stata smentita dai piani alti di Viale Mazzini. Di recente, Lucio Presta, il suo manager, ha spiegato che quello di Barbara D’Urso è un caso complicato sebbene sia sicuro di un suo ritorno sul piccolo schermo. Sulla questione è oggi intervenuto Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 ha fatto il punto della situazione sulla regina del caffeuccio.

Barbara D’Urso sarebbe in trattativa per un progetto costoso secondo Roberto Alessi

Roberto Alessi ha commentato la situazione di Barbara D’Urso facendo una rivelazione importante sul suo futuro lavorativo. Il direttore di Novella 2000 nella sua rubrica Up and Down ha riferito che non si immagina che una professionista del suo calibro dovesse attendere così tanto per far ritorno in televisione. L’uomo inoltre ha voluto rispondere a Lucio Presto, amico e super agente della conduttrice che ha parlato di una storia molto complicata dietro al suo ritorno in tv. Roberto Alessi ha voluto far intendere che ci sarebbe già una bozza di contratto, un progetto costoso in attesa di essere firmato dalla conduttrice. Il giornalista ha scritto le seguenti parole: “Al momento non posso aggiungere molto altro ma so che c’è già chi cerca a spron battuto inserzionisti e sono quelli che mi hanno informato”. Chissà se la rivelazione di Roberto si trasformerà presto in realtà.