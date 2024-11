Barbara D’Urso “con il cuore” al Teatro del Fuoco di Foggia

DAL SENTIMENTO DI RAOUL BOVA AL “CUORE” DI BARBARA D’URSO

Prima del rientro in TV, con chi sa quale altro format di successo, Barbara D’Urso arriva al Teatro del fuoco di Foggia con il suo “Taxi a due piazze” ,una commedia leggera dalle scomode vicende, tragiche e comiche, di una vita vissuta con un doppio legame matrimoniale.

Nello stile inconfondibile di Ray Cooney, il commediografo britannico dei personaggi che fingono di essere quello che non sono, “Taxi a due piazze” è la esilarante commedia degli equivoci presentata per la prima volta in Italia nel 1984 al Teatro Sistina di Roma con la regia di Pietro Garinei e con Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Paolo Panelli.

Dopo vari allestimenti la commedia è presentata oggi in una versione tutta al femminile con Barbara D’Urso nel ruolo della tassista moglie di due mariti che non sospettano delle assenze della propria moglie in ragione del lavoro che svolge e che la porta ad essere fuori casa anche nei giorni festivi.

Una inaspettata combinazione però complica l’andamento della “doppia vita” ed inizia il gioco degli equivoci, con tutta una serie di bugie, che la tassista escogita per difendere Il segreto della sua bigamia.

“Col cuore”, ormai un marchio di fabbrica di Barbara D’Urso, anche Franco Oppini dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, la comica e cabarettista Rosalia Porcaro, il comico di “Detto fatto” Giampaolo Gambi e Gennaro Silvestro dal cast dei “Bastardi di Pizzofalcone”, tutti diretti da Chiara Noschese figlia di Alighiero, il più prolifico e popolare imitatore della storia della televisione italiana.

“Taxi a due piazze” è il secondo appuntamento della stagione teatrale di “Musica e sorrisi” inaugurata con la prima nazionale di Raoul Bova e con ancora tanti protagonisti conosciuti ed amati dal grande pubblico che lanceranno, il Teatro del fuoco e la nostra città, nei circuiti nazionali del teatro dei grandi nomi.

“Col cuore” di Barbara D’Urso e con “il teatro nel cuore” di Musica e sorrisi Il sipario di “Taxi e due piazze” si aprirà alle ore 21 di sabato 23 novembre.

Botteghini aperti ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. I biglietti possono essere acquistati on line su viva ticket.com e per qualunque informazione è disponibile il numero 348 420 3 420.