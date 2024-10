Ballando con le stelle: lite in diretta tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Momenti di caos in diretta a “Ballando con le stelle”: Barbara D’Urso litiga pesantemente con Selvaggia Lucarelli e internet è in bufera.

Gli animi decisamente tesi hanno caratterizzato l’ultima puntata di “Ballando con le stelle”. Ancora una volta al centro della bufera e delle polemiche c’è Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista tv che spesso e volentieri ha commentato fatti di attualità e di cronaca rosa con toni accesi, velenosi e senza peli sulla lingua. Querele, litigi, zuffe e polemiche sono all’ordine del giorno. E con la conduttrice ex Mediaset Barbara D’Urso non corre buon sangue.

Come forse i fan della conduttrice sanno, tra le due non c’è mai stato un clima leggero e disteso. E in diretta, nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”, dove la D’Urso è concorrente, c’è stato un acceso litigio con commenti velenosi e botta e risposta tesissimi tra le due. E internet si divide tra sostenitori e hater dei due personaggi pubblici. Ecco che cosa è successo.

Ballando con le stelle: perché Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli hanno litigato?

Nella puntata di sabato 5 ottobre di “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci amatissimo dai telespettatori, ci sono stati momenti di grande tensione in diretta. In particolare tra l’ex conduttrice Mediaset Barbara D’Urso e la giornalista Selvaggia Lucarelli, che si sono ritrovate l’una di fronte all’altra dopo diverso tempo. Nel corso di alcuni velenosissimi botta e risposta tra le due, la D’Urso ha rivelato di aver querelato la Lucarelli in precedenza.

Dopo aver svelato che si sono viste “alcune querele fa”, gli animi si sono scaldati. Barbara D’Urso ha così ribattuto spiegando come Selvaggia Lucarelli faccia “molte cose da querelare”. Ma a che cosa si riferiva la conduttrice? Ad una causa per diffamazione in cui sono state entrambe coinvolte. Lucarelli aveva twittato alcuni commenti durissimi contro D’Urso, la quale ha querelato prontamente la giornalista.

La vicenda si è conclusa in favore della Lucarelli, almeno dal punto di vista legale, ma tra le due continua comprensibilmente ad esserci del sangue amaro.