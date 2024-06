Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2025-2030

SI RENDE NOTO CHE

Con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 04/06/2024, è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per gli anni 2025-2030, demandando al Dirigente del IV Settore l’adempimento di tutti gli obblighi connessi all’esperimento della gara secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In applicazione della sopracitata deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 976 del 07/06/2024 è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2025/2030, con attivazione della procedura, mediante il portale della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere.

Nel portale della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere (CUC) nella sezione Bandi di gara- Avvisi Pubblici- è stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2025-2030-, con scadenza termine di invio richieste 12.07.2024 ore 12.00.