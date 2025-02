[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avviso di consultazione pubblica in relazione all’acquisto di quote di capitale della società ASE S.p.A.



AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DI QUOTE DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ ASE S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Il Comune di Manfredonia, con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 22.12.2023, ha valutato l’opportunità di procedere all’acquisto della totalità delle azioni possedute in ASE S.p.a. dal Comune di Vieste, pari al 3,12%.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nel caso di specie, lo schema di deliberazione consiliare è sottoposto, a cura dell’Ente Locale, ad una consultazione pubblica.

Con il presente AVVISO pubblicato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente per un periodo di quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, è aperta la CONSULTAZIONE PUBBLICA per acquisire eventuali osservazioni da parte di cittadini, imprese e portatori di interesse in genere.

Le osservazioni potranno essere presentate entro il giorno 28.02.2025 mediante P.E.C. all’indirizzo ragioneria@comunemanfredonia.legalmail.it

Si allega, al presente AVVISO, copia della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 22.12.2023.

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione di cui sopra è stato rilasciato parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dell’Ente.

Le ulteriori eventuali e consequenziali determinazioni in ordine all’acquisizione delle quote di cui al presente AVVISO sono subordinate all’eventuale parere di competenza della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Dott.ssa Maricarmen Distante