Avv. Petito: “Presentata da Marasco denuncia-querela per il fatto delittuoso”

“Si tratta di un grave atto intimidatorio, compiuto nottetempo, contro Giuseppe Marasco e contro i volontari della Civilis, i quali profondono quotidianamente il loro impegno per la tutela dell’ambiente e del territorio. È stata già presentata da Giuseppe Marasco denuncia-querela per il fatto delittuoso commesso e si sta dando piena e fattiva collaborazione agli organi inquirenti. Ho ricevuto incarico da Giuseppe Marasco per tutelare l’associazione in ogni sede per il misfatto avvenuto e, sin d’ora, posso dichiarare che il suo impegno non solo continuerà ad essere profuso, ma aumenterà. Contiamo nell’ausilio dei cittadini perbene di Manfredonia e chiediamo a loro di dare un contributo risolutivo per individuare l’autore materiale e gli eventuali mandanti”.