AVIS FOGGIA, EMERGENZA SANGUE



“Il centro trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Foggia ci ha comunicato la situazione di grave emergenza dovuta ad una carenza di sangue, soprattutto dei gruppi 0RH+ e 0 RH -” Lo dice Alessandro Giallella, presidente della sezione foggiana dell’AVIS.

“Il periodo estivo – ha detto Giallella – è quello che fa registrare la più grande richiesta di sangue, perché i flussi turistici fanno sì che la popolazione aumenti notevolmente. Chiediamo aiuto dei foggiani, che quando si tratta di solidarietà non sono secondi a nessuno”.

Le donazioni di sangue servono per le emergenze, ma anche per interventi di routine, quindi effettuare questo splendido gesto è importante in ogni stagione dell’anno.

Per poter donare il proprio sangue ci si può rivolgere ad AVIS comunale di Foggia o direttamente al centro trasfusionale del policlinico foggiano.