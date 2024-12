Autonomia differenziata. Campo: “La Consulta smaschera il centrodestra e affossa la riforma dei ricchi per i ricchi”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Il centrodestra è stato smascherato dalla Corte Costituzionale e la loro autonomia differenziata bocciata per quello che è: una legge ‘spacca Italia’ concepita solo per generare vantaggi a chi oggi governa le regioni più ricche a scapito delle comunità che vivono in territori in ritardo di sviluppo.

È il cuore dell’impianto normativo leghista ad essere dichiarato incostituzionale, perché mette a rischio l’unità nazionale, non garantisce uniforme tutela ai diritti civili e sociali, genera nuova spesa pubblica, esaspera la concorrenza tra regioni e territori.

Come hanno ben scritto i giudici della Consulta, si è cercato di sostituire al popolo italiano i popoli delle regioni. Un abominio politico e legislativo che solo il centrodestra poteva concepire e spacciare per strumento utile a migliorare la qualità della vita degli italiani.

La premier Meloni e il ministro Calderoli ne prendano atto e facciano marcia indietro, evitando di fomentare gli inevitabili conflitti istituzionali e sociali che scaturirebbero anche dall’inevitabile referendum abrogativo.