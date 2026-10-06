Fra Falabellagmail Com
Nato a Pesaro, la città di Gioacchino Rossini. Attore formato in primis nella Scuola di Beatrice Bracco a Roma, e all'Actor Center di Michael Margotta. Scopre la sua passione per la recitazione passando per la danza, con la quale inizia a muovere i "suoi primi passi" nel mondo dello spettacolo. Negli anni ha maturato numerose esperienze lavorative passando dalla prosa al musical, dalla fiction a qualche lavoro nel cinema, oltre a numerosi spot pubblicitari. Dal 2015 ha collaborato con Checedinuovo Blog di informazione Spettacoli arte cultura ed eventi principalmente per la sezione riguardante la città Roma.
Camilla Filippi all'Off Off Theatre di Roma dal 21 febbraio con NON ESISTONO PICCOLE DONNE
16 febbraio 2023 11:59
Al teatro Quirino di Roma "COME TU MI VUOI" di Luigi Pirandello con Lucia Lavia regia di Luca De Fusco 14-19 febbraio
09 febbraio 2023 10:43
Elena Sofia Ricci al Teatro Quirino di Roma con "La dolce ala della giovinezza" di Tennessee Williams regia di Pier Luigi Pizzi fino al 12 febbraio
31 gennaio 2023 18:10
L’amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff, con Chiara Francini al Teatro Argot di Roma dal 27 al 30 ottobre
24 ottobre 2022 14:43
Parte la stagione 2022-2023 del Teatro Argentina di Roma con lo Spettacolo di Emma Dante "Pupo di Zucchero" la festa dei morti dal 18 ottobre
15 ottobre 2022 16:00
In prima assoluta al Teatro 7 Off di Roma dal 13 ottobre Il Grande Grabski regia di Paolo Vanacore con Toni Fornari, Riccardo Bàrbera, Carmen Di Marzo
11 ottobre 2022 15:42
Al Teatro Quirino di Roma dall'11 al 16 ottobre Il Caso Tandoy uno spettacolo di Michele Guardì con Gianluca Guidi e Giuseppe Manfridi
11 ottobre 2022 15:30
Il 4 agosto al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo Roma I SICILIANI - VERO SUCCO DI POESIA con Ninni Bruschetta e Cettina Donato
01 agosto 2022 12:17
Al Globe Theatre di Roma dal 3 al 14 agosto Il SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE regia di Riccardo Cavallo
31 luglio 2022 17:57
Al Globe Theatre di Roma "La commedia degli errori" regia di Loredana Scaramella dal 15 al 31 luglio
13 luglio 2022 08:06
Al Teatro Vascello di Roma ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 Il Festival del Teatro Indipendente 11 - 26 luglio 2022
13 luglio 2022 07:54
DAL 6 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE ai GIARDINI DELLA FILARMONICA-ROMA I SOLISTI DEL TEATRO XXXVIII EDIZIONE
07 luglio 2022 18:30
“LUCE SULLE TORRI” 8-9-10 LUGLIO GIARDINI DI CORCOLLE E BORGHESIANA ROMA
07 luglio 2022 18:14
Dal 1 luglio al 25 settembre la II edizione di sotto l’Angelo di Castello danza, musica, spettacolo. A Roma presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
07 luglio 2022 18:04
TOR BELLA MONACA TEATRO FESTIVAL – ARENA ESTATE fino al 2 settembre 44 serate con nomi illustri del panorama teatrale e non solo!!
07 luglio 2022 17:36
IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL al Teatro degli Eroi di Roma Venerdì 8 luglio
22 giugno 2022 19:42
Il 9 giugno 2022 ore 17:30 prima inaugurazionedella 7ª edizione della Biennale di Viterbo 2022CONCEPT 2022 "Arte ai confini della Bioetica”
05 giugno 2022 17:07
Al Teatro Vascello di Roma VANITY DARK QUEEN Niobe Regina di Tebe regia di Stefano Napoli 27, 28 e 29 maggio
26 maggio 2022 09:53
MANOLA con Nancy Brilli e Chiara Noschese di Margaret Mazzantini regia di Leo Muscato al Teatro Parioli di Roma 18-22 maggio
12 maggio 2022 09:38
A Stanze segrete di Roma GLI AMICI DEGLI AMICI di Franca De Angelis dal racconto omonimo di Henry James regia di Christian Angeli
12 maggio 2022 09:23
Dal 12 al 22 Maggio al Teatro Spazio 18b di Roma SCOMODI E SCONVENIENTI di di Emiliano Metalli regia Orazio Rotolo Schifone
10 maggio 2022 10:06
Al Teatro De' Servi di Roma SHAKESPEARE per attori anziani una commedia di Francesca Nunzi regia di Claudio Insegno dal 12 maggio
10 maggio 2022 09:48
A Teatrosophia di Roma "Fantasme" adattamento e regia Guido Lomoro
06 maggio 2022 16:21
Penis project per umani migliori scritto e diretto da Patrizia Schiavo al teatro Off Off di Roma dal 10 maggio
06 maggio 2022 15:44
Al Teatro Vascello di Roma il miglior spettacolo de La Biennale Teatro 2020 "Glory Wall" di Leonardo Manzan e Rocco Placidi dal 10 maggio
06 maggio 2022 15:27
Al Teatro Arcobaleno di Roma Il Guardiano di Harold Pinter regia di Alessandro Carvaruso dal 6 maggio
04 maggio 2022 09:45
Al Teatro Basilica di Roma dal 5 all’8 maggio TOM di Rosalinda Conti, regia Matteo Ziglio
03 maggio 2022 09:29
Al Teatro Lo Spazio di Roma in prima assoluta "SCOMPOSTA variazione per organi scordati" di e con Marzia Ercolani
03 maggio 2022 09:05
FLORENCE NIGHTINGALE di e con Sergio Macinelli regia di Gigi Palla all'Off Off Theatre di Roma
02 maggio 2022 19:46
Al Teatro Il Parioli di Roma CETRA.... UNA VOLTA di Toni Fornari regia di Augusto Fornari dal 4 maggio
01 maggio 2022 10:21
CANDY Memorie di una lavatrice di e con Iris Basilicata al Teatro Lo Spazio di Roma 3-5 maggio
01 maggio 2022 10:04
Dal 3 al 15 maggio al Teatro Brancaccio Virginia Raffaele in SAMUSA' regia di Federico Tiezzi
28 aprile 2022 17:37
TIPI scritto, diretto e interpretato da Roberto Ciufoli all'Off Off Theatre di Roma 3-5 maggio
28 aprile 2022 17:17
OVVI DESTINI regia e di Filippo Gili al Teatro Sala Umberto di Roma dal 4 maggio
28 aprile 2022 13:17
Al Teatro Quirino di Roma BUONI DA MORIRE di Gianni Clementi regia di Emilio Solfrizzi dal 3 maggio
28 aprile 2022 12:57
Al Teatro Vascello di Roma Teatro Danza PROMETEO? di e con Lorenzo Covello 29-30 aprile
27 aprile 2022 10:11
Dal 28 aprile al 15 maggio LA TEMPESTA di William Shakespeare regia di Alessandro Serra al Teatro Argentina di Roma
26 aprile 2022 17:41
Al Teatro Fortezza Est di Roma debutta "STRANGEWORLD" regia e di Barbara Folchitto con Giada Lorusso e Angela Sajeva 29-30 aprile
25 aprile 2022 09:27
Oscar De Summa al Teatro Basilica di Roma con l’atteso Stasera Sono In Vena, in scena il 27 e il 28 aprile
23 aprile 2022 10:15
A grande richiesta all'Off Off Theatre di Roma "Cartoline da casa mia" 26-27 aprile con Bruno Petrosino
22 aprile 2022 09:47
Al Teatro Quirino di Roma Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno di Mario Incudine dal 26 aprile
22 aprile 2022 09:21
Al Teatro Manzoni di Roma 'Due giorni a settimana' con Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi fino al 15 maggio
22 aprile 2022 09:04
AR3 Y0U T0xX1C? enciclopedia delle interazioni nell’epoca del social, scritto e diretto da Luca Pastore dal 28 aprile al TEATRO TOR BELLA MONACA di Roma
21 aprile 2022 10:59
Al Teatro India di Roma "About Lolita" diretto da Francesca Macrì dal 26 -30 aprile
21 aprile 2022 10:34
LINGUA MATRIGNA DA L’ANALFABETA DI AGOTA KRISTOF Con Patrizia Labianca Dal 26 AL 30 aprile al TEATRO TORDINONA di ROMA
21 aprile 2022 10:20
The boys in the band di Mart Crowley regia Giorgio Bozzo al Teatro Sala Umberto di Roma dal 26 aprile
20 aprile 2022 17:39
Piantando chiodi nel pavimento con la fronte di Eric Bogosian con Paolo Biag regia di Pino Quartullo al Teatro Trastevere di Roma dal 28 aprile
20 aprile 2022 17:14
1223 Ultima fermata mattatoio La verità oltre un prodotto chiamato "carne" Carrozzerie n.o.t. (Roma) | 22 e 23 Aprile 2022 | ore 21.00
20 aprile 2022 16:39
Che disastro di Commedia al Teatro Il Parioli di Roma dal 21 aprile al 1 maggio
20 aprile 2022 16:26
Le canzoni di Pasolini con Aisha Cerami e Nuccio Siano al Teatro Vascello di Roma dal 20 aprile
19 aprile 2022 17:37
All'Off Off Theatre di Roma TACCHI MISTIdi Gloria Calderòn Kellett regia Ferdinando Ceriani dal 20 aprile
19 aprile 2022 17:18
La Classe di Vincenzo Manna regia di Giuseppe Martini al Teatro Quirinio di Roma dal 19 al 24 aprile
14 aprile 2022 13:13
'Amore sono un pò incinta' una commedia di Marco Cavallaro al Teatro De' Servi di Roma dal 14 aprile
14 aprile 2022 11:03
Al Teatro Sala Umberto di Roma dal 20 aprile "Persone naturali e strafottenti di Giuseppe patrini Griffi con Marisa Laurito regia di Giancarlo Nicoletti
14 aprile 2022 10:40
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