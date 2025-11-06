Aumenti stipendi, per i docenti più 150 euro, per il personale ATA piu 130, con maxi arretrati fino a 2000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📄 Rinnovo Contratto Scuola: Aumenti e Arretrati. L’Analisi Specifica per Categorie

La firma definitiva del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, avvenuta il 5 novembre 2025, porta chiarezza sugli incrementi retributivi per 1,2 milioni di dipendenti. Se l’aumento medio per i docenti è di 150 euro lordi mensili, l’impatto reale varia significativamente in base al grado di istruzione e, soprattutto, all’anzianità di servizio.

Ecco un’analisi dettagliata di come si distribuiscono gli aumenti nelle buste paga del personale scolastico.

👨‍🏫 Dettaglio Aumenti Personale Docente

L’incremento non è uniforme. Come di consueto, la progressione di carriera (le “fasce di anzianità”) determina l’entità dell’aumento. Gli insegnanti con maggiore anzianità ricevono gli incrementi più sostanziosi, con il nuovo contratto che mira a premiare la continuità del servizio.

L’aumento medio di 150 euro si concretizza in modo diverso tra i vari livelli:

Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria: Inizio Carriera (0-8 anni): L’incremento si attesta mediamente sui 130-135 euro lordi mensili. Metà Carriera (15-27 anni): L’aumento si posiziona intorno ai 155-165 euro lordi. Fine Carriera (da 35 anni): Si raggiungono circa 170 euro lordi mensili.

Docenti Scuola Secondaria di I Grado (Medie): Inizio Carriera (0-8 anni): L’incremento è stimato sui 135-140 euro lordi. Metà Carriera (15-27 anni): Si sale a circa 160-170 euro lordi. Fine Carriera (da 35 anni): L’aumento arriva a toccare i 180 euro lordi mensili.

Docenti Scuola Secondaria di II Grado (Superiori): Inizio Carriera (0-8 anni): Si parte da un aumento di circa 140 euro lordi. Metà Carriera (15-27 anni): L’incremento si attesta sui 170-175 euro lordi. Fine Carriera (da 35 anni): Questa categoria raggiunge il picco massimo previsto dall’accordo, con aumenti che arrivano a 185 euro lordi mensili.



💼 Dettaglio Aumenti Personale ATA

Anche per il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), l’aumento medio di 110 euro lordi mensili è una sintesi di diverse posizioni. Il rinnovo introduce anche una revisione della classificazione del personale, ma gli impatti economici immediati sono così suddivisi:

Collaboratori Scolastici (Aree A e AS): Per questa categoria, che rappresenta la fascia d’ingresso, l’aumento medio si attesta sui 95-100 euro lordi mensili.

Assistenti Amministrativi e Tecnici (Area B): Per il personale amministrativo e tecnico, l'incremento si posiziona in linea con la media, tra i 110 e i 115 euro lordi.

Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex DSGA e Area C): Per i ruoli di maggiore responsabilità, gli aumenti sono più consistenti, superando i 130 euro lordi mensili, a cui si aggiungono eventuali indennità di direzione specifiche.

💶 La Questione degli Arretrati

Oltre agli aumenti a regime (che decorrono stabilmente), il contratto sblocca il pagamento della somma una tantum per gli arretrati maturati dal 2022.

Anche in questo caso, la cifra varia in base al profilo e all’anzianità accumulata nel triennio:

Personale ATA (Collaboratori): Gli arretrati si attesteranno mediamente sui 1.200-1.400 euro lordi.

Docenti (Inizio Carriera): Riceveranno una cifra una tantum stimata tra i 1.500 e i 1.700 euro lordi.

Docenti (Fine Carriera): Per le anzianità più elevate, gli arretrati potranno raggiungere il tetto massimo stimato di circa 2.000 euro lordi.

Mentre i sindacati firmatari (Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals, Gilda e Anief) plaudono alla chiusura di un accordo atteso da tempo, la Flc Cgil (che non ha firmato) sottolinea come queste cifre non siano sufficienti a recuperare il potere d’acquisto perso. La richiesta unanime è ora di aprire immediatamente il tavolo per il rinnovo 2025-2027.