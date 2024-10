Assemblea Europea Via Francigena a Monte Sant’Angelo. D’Arienzo: “Evento importante”

ASSEMBLEA EUROPEA VIA FRANCIGENA A MONTE SANT’ANGELO, IL SALUTO DEL SINDACO: “EVENTO INTERNAZIONALE STRAORDINARIAMENTE IMPORTANTE”

Il discorso del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo per l’apertura dell’assemblea europea della Via Francigena

“Cari ospiti,

è per me un grande onore e un’immensa gioia darvi il benvenuto a Monte Sant’Angelo, Città di San Michele Arcangelo e dei due Siti UNESCO, in questo anno speciale che ci vede Capitale della Cultura della Puglia.

L’accoglienza di eventi di respiro internazionale come l’Assemblea europea della Via Francigena rappresenta per la nostra città un momento di straordinaria importanza, che unisce storia, cultura e spiritualità.

Monte Sant’Angelo ha da sempre un ruolo centrale nei cammini di pellegrinaggio che attraversano l’Europa, in particolare la Via Micaelica, di cui siamo custodi da oltre un millennio. La vostra presenza oggi testimonia l’importanza crescente dei cammini come strumenti di dialogo tra culture, di scambio di esperienze e di promozione di un turismo sostenibile, consapevole e rispettoso delle nostre tradizioni e dei nostri paesaggi.

Siamo orgogliosi di ospitare questa Assemblea europea della Via Francigena, che vede riuniti 244 comuni e 92 associazioni amiche provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia.

Questo evento ci permette non solo di rafforzare i legami già esistenti tra le nostre comunità, ma anche di lavorare insieme su progetti di grande rilevanza, come il collegamento ufficiale del cammino tra Londra e Canterbury lungo la Via Britannica, e di discutere l’aggiornamento del dossier UNESCO, un passo fondamentale per il riconoscimento internazionale di questo straordinario itinerario.

Le giornate che trascorrerete qui saranno dedicate al confronto e alla condivisione delle buone pratiche sviluppate lungo i diversi tratti della Via Francigena, alla promozione di iniziative come i progetti europei Hike e Detour e alla pianificazione di attività per il Giubileo 2025.

Sarà anche l’occasione per riflettere insieme su come migliorare la segnaletica e la manutenzione lungo il percorso, affinché i pellegrini e i viaggiatori possano continuare a vivere un’esperienza autentica, sicura e arricchente.

Monte Sant’Angelo, con il suo patrimonio spirituale e culturale, è pronta ad accogliervi con il calore che contraddistingue la nostra comunità.

Vi invito a scoprire le bellezze del nostro territorio, i suoi tesori storici e artistici, e a lasciarvi ispirare dalla pace e dalla spiritualità che si respirano in ogni angolo della nostra città.

A nome di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza, vi auguro buon lavoro e un soggiorno piacevole e proficuo.

Siamo certi che da questo incontro nasceranno nuove opportunità di collaborazione e crescita per i nostri territori.

Benvenuti a Monte Sant’Angelo”.