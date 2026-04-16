Assegno unico in pagamento anticipato: le date dei bonifici in arrivo aprile 2026

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Buone notizie per le famiglie: i pagamenti dell’assegno unico stanno tornando più veloci e regolari. Dopo mesi caratterizzati da ritardi e conguagli, l’INPS sembra aver avviato una fase più stabile, con accrediti che in alcuni casi arrivano anche in anticipo rispetto alle tempistiche abituali.

Un cambiamento che ha già iniziato a riflettersi sui conti correnti di molti beneficiari.

Pagamenti più rapidi: cosa sta succedendo

Negli ultimi mesi, l’Assegno Unico è stato influenzato da aggiornamenti legati all’ISEE e ai ricalcoli degli importi. Questo ha comportato ritardi, variazioni nelle somme e pagamenti non sempre uniformi.

Ora, però, questa fase di assestamento sembra conclusa. I bonifici stanno tornando a essere più lineari e senza continue modifiche, segnando una normalizzazione del sistema.

In pratica, le famiglie possono aspettarsi pagamenti più prevedibili rispetto ai mesi precedenti.

Per il 2026, il calendario resta generalmente stabile: l’Assegno Unico viene erogato ogni mese tra la terza e la quarta settimana.

Ad esempio, per il mese di aprile i pagamenti sono attesi tra il 20 e il 21, in linea con le indicazioni dell’INPS. Tuttavia, in questa fase alcuni accrediti risultano anticipati o più rapidi, proprio grazie alla fine dei ricalcoli. In alcune sedi, la data di valuta è stata già fissata per domani 17 aprile, motivo per cui chi è interessato può verificare fin da ora la propria situazione sul sito di riferimento o dall’app, accedendo con Spid o Cie.

Importi e aggiornamenti: cosa cambia

Nel 2026 gli importi dell’Assegno Unico sono stati aggiornati con una rivalutazione dell’1,4% legata all’inflazione.

Resta però fondamentale il ruolo dell’ISEE:

senza un ISEE aggiornato, si riceve l’importo minimo

presentando la dichiarazione entro il 30 giugno è possibile recuperare eventuali arretrati

Questo significa che eventuali differenze nei pagamenti possono dipendere più dalla situazione reddituale che da ritardi dell’INPS.

Fine dei conguagli: cosa significa per le famiglie

Uno degli aspetti più rilevanti è proprio la conclusione della fase di conguaglio. Nei mesi scorsi, molti beneficiari hanno ricevuto importi variabili proprio a causa di ricalcoli legati all’ISEE o alla composizione del nucleo familiare.

Con la stabilizzazione dei dati, gli importi tornano più costanti. In alcuni casi, però, possono risultare leggermente più bassi rispetto al passato, proprio perché vengono meno gli aggiustamenti temporanei.

Una fase più stabile per il 2026

Nel complesso, il sistema dell’Assegno Unico entra ora in una fase più prevedibile. I pagamenti tornano regolari, le date più certe e le variazioni meno frequenti.

Per le famiglie si tratta di un segnale importante: meno incertezze e una gestione più semplice del bilancio mensile.

Resta comunque fondamentale monitorare la propria posizione, verificare l’ISEE aggiornato e controllare eventuali comunicazioni dell’INPS, per evitare sorprese negli accrediti futuri.