Asl Foggia, Cera: “Procedure bloccate per errori grotteschi negli avvisi pubblici”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Siamo di fronte a un nuovo capitolo di approssimazione nella gestione della sanità pubblica. La Asl Foggia ha pubblicato avvisi pubblici per il conferimento di incarichi per infermieri e operatori socio-sanitari (OSS) che sono semplicemente sbagliati. Bandi che non prevedono la commissione esaminatrice dei titoli, così come stabilito dal DPR 487/94, mettendo in crisi l’intero processo di selezione.

È doveroso chiedersi: chi valuta ora l’attinenza dei titoli dichiarati dai candidati rispetto ai profili richiesti? Chi garantisce che i punteggi assegnati dalla piattaforma rispettino i criteri del bando? La risposta è chiara: nessuno! Questa decisione assurda ha già prodotto i suoi frutti avvelenati, con una graduatoria redatta in modo così disastroso da essere stata bloccata a seguito di numerosi ricorsi.

Ma c’è di più. I giovani infermieri e OSS, pieni di speranza di poter finalmente lavorare nel loro territorio, si trovano oggi a dover fare i conti con gli errori di una macchina amministrativa palesemente incapace. Invece di poter iniziare il loro percorso professionale, sono costretti a districarsi in un labirinto di ricorsi e correzioni, con l’angoscia che il loro sogno di lavorare nella propria terra venga infranto.

Intanto, la Provincia di Foggia continua a soffrire la drammatica carenza di personale nel 118.

Questa è l’ennesima prova che chi dovrebbe tutelare la nostra sanità è invece impegnato a creare caos e disservizi. Chiedo immediati provvedimenti per correggere questi gravi errori e ripristinare la corretta procedura di selezione, affinché si possa finalmente rispondere alle urgenti necessità del territorio”.