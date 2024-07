Asl Foggia, Cera: “Dopo mia denuncia, riparato macchinario radiologico a Vieste”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Dopo la mia denuncia della scorsa settimana, ecco che finalmente il macchinario radiologico del poliambulatorio di Vieste è stato riparato e si può riprendere ad erogare il servizio. Come si ricorderà, erano state chiuse le agende perché, a causa della solita mancanza di manutenzione ordinaria, l’apparecchiatura non effettuava più i referti. Il tutto nel pieno della stagione turistica, con migliaia di turisti che visitano una delle perle del Gargano. Ebbene, non posso che ritenermi soddisfatto per quanto non mi renda felice assistere costantemente a simili dimostrazioni di incuria. Ma se dopo la mia denuncia il risultato auspicato è arrivato dopo pochissimi giorni, continuerò come sempre a monitorare e denunciare i disservizi del territorio”