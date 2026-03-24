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ASI Foggia, sviluppo dell’agglomerato Manfredonia–Monte Sant’Angelo: confronto tra Consorzio e Comuni

Sviluppo dell’agglomerato industriale ASI Manfredonia–Monte

Sant’Angelo, coordinamento degli interventi e condivisione delle

strategie sono stati i temi al centro dell’incontro che si è tenuto

presso la sede del Consorzio ASI della provincia di Foggia tra il

presidente Agostino De Paolis e i sindaci di Manfredonia e Monte

Sant’Angelo, Domenico La Marca e Pierpaolo d’Arienzo, affiancati

dagli assessori allo sviluppo economico Matteo Gentile e Vittorio De

Padova.



Nel corso dell’incontro è stato ricostruito il quadro delle principali

questioni che interessano l’area, con particolare riferimento alla

delimitazione delle aree tra il Bacino Alti Fondali e le zone

retrostanti, al progetto di collegamento ferroviario tra Frattarolo e

l’agglomerato ASI/porto di Manfredonia e al bando per

l’assegnazione di suoli nell’area industriale.

I sindaci hanno evidenziato la necessità che tali interventi siano

accompagnati da un adeguato livello di concertazione, per evitare

possibili ricadute negative sul territorio, ma soprattutto per

valorizzare pienamente le aree retroportuali, fattore strategico per lo

sviluppo del porto stesso.



Dall’incontro è emerso un confronto costruttivo, anche se su alcuni

punti le posizioni non risultano ancora convergenti. In particolare, il

Comune di Manfredonia ha espresso una posizione chiara sulla tratta

ferroviaria Incoronata – agglomerati industriali di Manfredonia –

Monte Sant’Angelo, ritenuta un’infrastruttura strategica per lo

sviluppo industriale, logistico e portuale. Il Comune di Manfredonia

ha evidenziato la necessità di avere la certezza del finanziamento

per l’elettrificazione della tratta ferroviaria da parte di RFI e della

Regione Puglia, nonché, la certezza che l’attuale finanziamento sia

sufficiente per la realizzazione dell’opera, poiché il rischio concreto è

quello di ritrovarsi con un’opera incompiuta e non pienamente

funzionale allo sviluppo delle aree industriali e del porto.

Il presidente De Paolis ha rassicurato sulla volontà del Consorzio di

procedere in modo coordinato e condiviso, richiamando il Piano

Industriale approvato all’unanimità dall’Assemblea generale del 18

dicembre 2025, che va nella direzione di una piena integrazione

tra le scelte del Consorzio e le esigenze dei territori.



Da parte di tutti gli enti coinvolti vi è comunque la volontà di

continuare a lavorare insieme per verificare se esistono i

presupposti per costruire una visione condivisa di sviluppo

dell’area industriale e del sistema porto–retroporto, nella

consapevolezza che i risultati potranno essere raggiunti solo

attraverso una collaborazione stabile tra istituzioni e territorio