Ascolta solo la tua voglia di sport, è questo il claim di Cisalfa

«Ascolta solo la tua voglia di sport», questo è il claim di Cisalfa Sport – un invito semplice e potente a riscoprire lo sport non come obbligo, ma come piacere, come autentico stile di vita.

Cisalfa Sport propone una riflessione: e se lo sport diventasse prima di tutto una scelta che risuona, che ascoltiamo dentro? In questo articolo esploreremo la missione di Cisalfa Sport, che cosa offre il suo e-commerce, perché la sua campagna “Ascolta solo la tua voglia di sport” ha un significato profondo, e come si può trarre vantaggio concreto da promozioni, coupon e codici sconto per trasformare la voglia in azione.

L’identità di Cisalfa Sport

Cisalfa Sport è una realtà che, dal 1977, accompagna le persone nel mondo dello sport. La storia del gruppo nasce in Italia, grazie alla famiglia Mancini che aprì il primo punto vendita a Tivoli, nei pressi di Roma. Oggi fa parte del gruppo Cisalfa Group, che ha fatto della cultura del cliente, del dinamismo e della passione valori fondanti.

Cisalfa Sport si posiziona come “Eccellenza dello Sport” nel retail e online: offre un’ampia gamma di abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature per diversi sport – running, calcio, outdoor, fitness, lifestyle.

L’azienda ha acquisito una visione ampia, rivolta all’inclusione, al benessere personale e alla motivazione – non solo all’azione sportiva. In questo senso si inserisce il messaggio della nuova campagna, che va oltre la mera vendita di articoli: invita a una scelta di vita.

L’e-commerce e l’offerta di prodotto

Navigando il sito di Cisalfa Sport emerge chiaramente che l’offerta online è strutturata per coprire molte esigenze: trovi le novità dei maggiori brand (Nike, adidas, Puma, New Balance, The North Face) per uomo, donna, bambino; trovi articoli tecnici per sci, outdoor, running, calcio; trovi attrezzature, tecnologia sportiva, abbigliamento per il tempo libero.

L’e-commerce è parte integrante della strategia omnicanale dell’azienda: è stato rinnovato per essere più intuitivo, più accessibile, con tempi di caricamento migliori e attenzione all’esperienza dell’utente.

In pratica, chi vuole dare ascolto alla propria voglia di sport – che sia riscoperta dopo una pausa o una necessità nuova – può trovare online tutti gli strumenti per farlo: dall’abbigliamento al prodotto tecnico, alla routine quotidiana.

La campagna “Ascolta solo la tua voglia di sport”

Il messaggio “Ascolta solo la tua voglia di sport” racchiude una riflessione profonda. In particolare: la campagna è stata lanciata da Cisalfa Sport a partire da settembre 2025, in un momento simbolico di nuovi inizi dopo l’estate, per richiamare l’attenzione sullo sport come scelta personale e rigenerante, non solo attività fisica fine a se stessa.

Dalla ricerca condotta da Ipsos per Cisalfa Sport emerge che, nella fascia 18-35 anni, il 95% riconosce che fare sport fa bene, ma solo il 38% lo pratica con continuità. E nel messaggio della campagna è forte l’idea che spesso a frenare non sia solo la mancanza di tempo, ma “vocine” interiori: «Non ce la farò», «Non sono capace», «Non ho tempo». Cisalfa Sport invita a riconoscere queste voci e a scegliere consapevolmente la parte che dice: «Sì, posso farlo».

Questo approccio crea una prospettiva diversa: lo sport come spazio di libertà, di inclusione, di crescita personale. Cisalfa Sport non si propone semplicemente come il fornitore di “vestiti e attrezzatura”, ma un alleato nella scelta di prendersi cura di sé.