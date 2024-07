“Artstreet nel Borgo” a Vico tra sapori, musica, artisti di strada e visite guidate

Venerdì 5 e sabato 6 luglio, due giornate tra degustazioni, animazione, arte e luminarie speciali

VICO DEL GARGANO (FG) – É tutto pronto, a Vico del Gargano, per la seconda edizione di “Artstreet nel Borgo”. Per due giorni, venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024, nel ‘paese dell’amore’ sarà di scena un vero e proprio “Festival itinerante del food e dei giovani artisti di strada”.

Sul link di eventbrite (https://shorturl.at/iN0xg) e la pagina ufficiale (https://www.facebook.com/profile.php?id=61561769754736) sono già disponibili tutte le informazioni per partecipare a un evento che mette in primo piano arte e sapori, giovani musicisti e artisti di strada e visite guidate alla scoperta del paese. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale con le associazioni e i locali di Vico del Gargano.

VENERDÌ 5 LUGLIO. Si comincerà venerdì 5 luglio: dalle 10 alle 12, prenotando al 346.0901463, si potrà partecipare alla passeggiata nel centro storico e alla visita guidata al Trappeto Maratea. Alle ore 19.30, con Campagna Amica, sarà inaugurata e aperta al pubblico “La via del Gusto”: produzioni tipiche e stand con tutti i sapori di Vico, dell’area garganica e dell’intera Capitanata che saranno grandi protagonisti tra sapori, profumi e colori. Alle ore 20.30, l’apertura del percorso enogastronomico con l’esibizione di artisti e musicisti, e con il vernissage in piazza all’insegna dell’arte.

SABATO 6 LUGLIO. Nella seconda giornata, sabato 6 luglio, sarà riproposta la passeggiata nel centro storico con la visita guidata al Trappeto Maratea. Coloro che prenoteranno gratuitamente al 334.9877888 avranno la possibilità di fare delle escursioni guidate in jeep. Alle 19.30 riaprirà la Via del Gusto, mentre alle 20.30 sarà nuovamente attivo il percorso enogastronomico con l’esibizione di artisti e musicisti, e con il vernissage in piazza all’insegna dell’arte.

LE PIAZZE ILLUMINATE. Artstreet nel borgo, festival giunto alla sua seconda edizione

edizione, nasce con l’obiettivo di celebrare l’arte nelle sue molteplici forme e di creare connessioni significative tra artisti, residenti e visitatori, attraverso un percorso culturale, artistico ed enogastronomico itinerante alla scoperta delle caratteristiche stradine e piazzette di Vico del Gargano e della sua storia. L’antico borgo verrà trasformato in una galleria a cielo aperto dove i partecipanti potranno passeggiare per il centro sostando nelle varie piazze, ognuna allestita con una tematica e gustando del buon cibo. Ci sarà la Piazza del cielo stellato, dove si potranno ammirare le luminarie che riproducono il firmamento e scoprire le costellazioni in una prospettiva unica. La Piazza delle Farfalle sarà un’oasi di leggerezza e colore nel cuore del borgo. Le luminarie, progettate per assomigliare a farfalle in volo, creeranno un’atmosfera magica e fiabesca. La Piazza Romantica sarà pervasa da un’atmosfera sognante e avvolgente, perfetta per coppie e innamorati. Le luminarie, dalle tonalità calde e avvolgenti, creeranno un’illuminazione intima che inviterà alla condivisione di momenti speciali.