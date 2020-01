Anticiclone in espansione sul medio e alto mediterraneo, con tempo stabile e soleggiato su tutta la Puglia che durerà per diversi giorni. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi con venti che continueranno a soffiare dai quadranti settentrionali.

Bisognerà aspettare la settimana prossima per poter assiste ad un marcato peggioramento con piogge e rovesci sparsi.

fonte: