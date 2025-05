[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Chiostro di San Domenico, nella piazza del centro storico di Manfredonia ospita l’evento

culturale : “ARMONIE CROMATICHE” – L’ARTE IN MOSTRA DEI GIOVANI ARTISTI

DELLA “PEROTTO-ORSINI-CROCE”



Sarà inaugurata il 26 maggio 2025 alle ore 18.00, presso il Chiostro San Domenico nella città di

Manfredonia, la mostra collettiva “Armonie Cromatiche”, evento artistico che vede protagonisti gli

alunni delle classi 2F e 3F del Corso di Potenziamento Artistico della scuola secondaria “Perotto-OrsiniCroce”.

Un’esposizione ricca di suggestioni e visioni, curata con dedizione dalla Prof.ssa Barbara

Bottalico, docente di Arte, organizzata e presentata dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Elisa Catta.



La mostra rappresenta l’esito di un intenso percorso creativo e formativo che ha coinvolto gli studenti

nella realizzazione di opere dedicate agli artisti del passato e del presente, reinterpretati con sensibilità

contemporanea. Il progetto ha seguito un itinerario pittorico affascinante, che va dal realismo fino

all’arte vettoriale, esplorando le potenzialità espressive della tecnica a gouache, scelta come mezzo

unico per la resa materica e cromatica delle opere.

“Armonie Cromatiche” è molto più di un’esposizione: è un manifesto visivo della crescita artistica e

culturale di giovani allievi che, attraverso l’arte, si sono confrontati con le grandi figure della storia,

analizzando stili, linguaggi e messaggi, fino a sviluppare una propria visione personale. Ogni elaborato

racconta un dialogo tra epoche, colori e forme, in un equilibrio visivo che rispecchia pienamente il titolo

della mostra.



In occasione dell’inaugurazione, sarà riservato uno speciale momento celebrativo per gli studenti della

classe 3F, che concludono quest’anno il percorso triennale del nuovo indirizzo artistico della scuola. A

loro saranno conferiti gli attestati di merito artistico, in riconoscimento dell’impegno, della crescita e del

talento dimostrati.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa importante manifestazione culturale, che

rappresenta un’opportunità per valorizzare l’arte, la scuola e le giovani generazioni. Un’occasione per

lasciarsi sorprendere dallo sguardo creativo dei ragazzi, capaci di trasformare il colore in emozione e la

tradizione in nuova espressione.



Prof.ssa Barbara Bottalico