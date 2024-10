Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si ignorano fuori casa

Separati ma conviventi. Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, nonostante la fine della loro relazione avvenuta diversi mesi fa, continuano a condividere la stessa casa. I due vivono ancora nella loro villetta situata nel quartiere Eur di Roma, mantenendo una convivenza sotto lo stesso tetto anche dopo la fine della loro storia d’amore durata 29 anni che ha dato alla luce due figlie.

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida: il gelo tra i due

Ovviamente, non è dato sapere che rapporti abbiano i due coniugi all’interno della loro abitazione, ma all’esterno sembra regnare il gelo tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, come riportano voci interne a Fratelli d’Italia. Il ministro dell’Agricoltura, infatti, non ha partecipato alla convention in Sicilia a inizio ottobre, organizzata dall’ex compagna, sorella della premier Giorgia Meloni e capo della segreteria politica del partito, e questa non sarebbe stata la sua unica assenza. Secondo alcune foto pubblicate dal settimanale Oggi , i due sembrano evitare di incontrarsi, ma la sera fanno ritorno alla stessa abitazione, dove convivono con le loro figlie, Rachele di 14 anni e Vittoria (12).

Un amore andato in crisi

Cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida. Qualche tempo fa, all’annuncio della fine della loro storia, la Meloni aveva dichiarato: “Per lui mi butterei nel Tevere, ma l’amore è un’altra cosa”. Stando alle indiscrezioni e alla distanza sempre più evidente tra i due, sembra tuttavia che lei abbia capito che è meglio finirla qui. I due, tuttavia, vivono ancora assieme e il motivo lo sanno soltanto loro. Possiamo solo ipotizzare che Arianna e Francesco abbiano deciso così per il bene delle loro figlie.