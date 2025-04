Aria di crisi a Palazzo San Domenico. Totaro: “Un fatto grave”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TOTARO (M5S) MANFREDONIA, CRISI DELLA MAGGIORANZA: UNA SEDUTA DESERTA CHE BLOCCA IL CONFRONTO ISTITUZIONALE E LE DECISIONI

La seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia convocata per la giornata di oggi è stata dichiarata deserta per l’assenza della maggioranza. Un fatto grave, che testimonia in modo evidente l’inizio di una crisi politica all’interno dell’amministrazione comunale.

Tra i punti all’ordine del giorno vi erano diversi importanti, tra cui variazioni di bilancio, debiti fuori bilancio e mozioni rilevanti, incluse quelle sulla pace e quella sul collegamento ferroviario Manfredonia-Foggia, da me presentata, che avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di confronto costruttivo su un tema strategico per la mobilità e lo sviluppo del nostro territorio.

È inaccettabile che, a causa di dinamiche ancora poco chiare e interne alla maggioranza, si sia scelto di disertare un appuntamento istituzionale importante, impedendo la discussione.

Giunta e Consiglio Comunale si apprestano ad affrontare, nei prossimi mesi, questioni complesse e decisive per il futuro della città.

Proprio per questo è indispensabile recuperare un clima di maturità politica e responsabilità e, soprattutto, un forte orientamento al bene pubblico.

La cittadinanza ha diritto a un governo cittadino capace di garantire il pieno funzionamento delle istituzioni democratiche.

Auspichiamo che l’amministrazione chiarisca al più presto le ragioni di questa assenza e si assuma le proprie responsabilità di fronte alla città, restituendo centralità al confronto politico e al ruolo del Consiglio Comunale.

Il compito della politica, come ci ricorda Aldo Moro, è quello di governare la crisi, non di subirla perché è nei momenti difficili che si misura la statura di una classe dirigente.