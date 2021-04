Arcivescovo Moscone: “Quaresima e Pasqua: tempo di triplice conversione e risurrezione”

Carissimi fratelli e sorelle,



ancora una volta siamo chiamati a vivere i tempi liturgici, che definiamo “forti”, di

Quaresima e Pasqua sotto il persistere della pandemia del Covid-19. Siamo tutti fortemente

provocati dal dolore che non smette di attanagliare provocando morti e chiedendo sacrifici in tutti i

settori della vita. Come discepoli di un Dio Crocifisso e Risorto, figli di un’umanità fragile ma

capace di responsabilità, abitanti di una terra bellissima eppure limitata e ferita, siamo chiamati,

mediante la preghiera, a «osare a trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo,

e così riconoscere il contributo che ciascuno può portare» (LS, 19): è l’invito che Papa Francesco

fin dal 2015 ci ha rivolto con l’Enciclica Laudato sì. Gli eventi della storia sempre ci interrogano e

a volte, come in questa stagione pandemica, ci inquietano e feriscono, ma la Parola di Dio, che della

storia è interprete e guida luminosa, purifica il nostro sguardo e il nostro pensiero, ponendo ogni

evento sub luce Evangelii, e ci educa alla speranza.



La Quaresima è tempo di esodo. Un tempo propizio e opportuno, un kairòs, nel quale

incontriamo il Dio relazionale che si è rivelato nel suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo: è Lui

che ci conduce fuori dalla schiavitù del peccato e ci rende un popolo libero e di risorti (Col 3, 1).

L’evento della Pasqua, che costituisce l’incontro con il Signore risorto, genera in noi una triplice

conversione, grazie all’ascolto umile e orante della sua Parola e l’accoglienza dei sacramenti,

prolungamento della sua umanità!



La prima conversione, alla quale come credenti leghiamo le altre due, è a Dio. E’ l’incontro

con Lui, che avviene come dono, secondo il primato della grazia. Si tratta di quella fede, ricevuta

nel battesimo ed alimentata dai sacramenti, che ci fa riscoprire il nostro essere creature e non

Creatori, che ci dona la continua nostalgia della ricerca di senso e di trascendenza: siamo stati creati

da Dio e siamo fatti per Dio e come Dio (Gn 1, 27)! Per questo motivo sentiamo continuamente di

“avere fame e sete” di bene, di bellezza e di verità. Si tratta di tre realtà, che sono “carne nella

nostra carne”, non debbono essere mistificate, fraintese o sporcate, ma continuamente alimentate

purificando la loro sede in noi: il cuore (Mc 7, 19). Bene, bellezza e verità possono camminare solo

insieme, perché hanno un nome e un volto solo: Dio.



La seconda conversione è al prossimo. «Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non

può dire di amare Dio che non vede» (1 Gv 4,20). Chi ama Dio ama i fratelli, nel segno di una

appartenenza originaria che sa e proclama che siamo tutti fratelli (Mt 23, 8), ciascuno consegnato e

affidato nelle mani degli altri, tutti custodi di tutti: nessuno può rispondere come Caino sono forse

io custode di mio fratello? (Gn 4, 9).



La terza conversione è al creato, in particolare a quella parte assegnata alla responsabilità

dell’umanità: la Terra (Gn 1, 26-31). Sì, proprio da scrivere con la lettera maiuscola “T”, come

faceva il grande Pierre Teihard de Chardin. Sì, la Terra è nostra madre, prima ancora che sorella in

quanto creatura: ci nutre e ci sostenta (S. Francesco). In più la Terra è l’unica nostra “casa

comune”, è l’ambiente vivo che ci ospita e che esige da noi cura e rispetto, sobrietà e responsabilità:

come non c’è una seconda madre, non c’è una seconda Terra, e non ci può essere un futuro sano

senza una Terra sana!



Per questo il tempo di esodo della Quaresima e quello di risurrezione della Pasqua

costituiscono il percorso forte di purificazione e liberazione da tutto ciò che ci impedisce di crescere

come uomini aperti alla trascendenza, come figli che si sentono tutti fratelli, come persone che

costruiscono una storia capace di cultura e civiltà. Lasciamoci tutti coinvolgere nella triplice

conversione a Dio, al Prossimo e alla Terra, così sperimenteremo la beatitudine di essere operatori

di pace interiore e sociale che solo Gesù può donarci (Mt 5, 9).



Per essere un vero processo di conversione e risurrezione la Quaresima e la Pasqua devono

produrre in noi un profondo cambiamento che tocca tutte le sfere del nostro essere: intellettuale

relazionale, sociale, culturale, morale e religioso. Dobbiamo scommettere sulla possibile

metamorfosi radicale capace di farci mutare rotta e direzione tanto a livello personale che di

comunità credente: sarà un’esperienza autentica di Trasfigurazione (Lc 9, 28-36). Per questo esorto

a vivere questi giorni di “primavera” lasciandoci guidare dalla prospettiva di realizzare i quattro

sogni già da me indicati nella lettera Amato Gargano.



Primo sogno o anelito SOCIALE: lottare per i diritti dei più poveri

Ci manca la comunità, perché ce la siamo lasciata rubare dall’idolatria dell’individualismo.

Ci manca la prossimità perché ci pesa e vediamo gli altri più come nemici che come compagni. Ci

manca la fraternità perché ci spaventa il sentirci responsabili di tutti. E allora, che l’esperienza di

esodo e risurrezione sia un tempo per riscoprire l’appartenenza comune alla città illuminata da

un’autentica fraternità. Ci siamo fatti rubare la città perché ognuno ha pensato solo a sé stesso. Al

contrario il Vangelo ci consegna la legge di amarci gli uni gli altri e ci dà come consiglio quello di

non guardare alla pagliuzza nell’occhio dell’altro fingendo di ignorare la trave che è nel nostro. Il

Vangelo ci insegna a perdonare facendoci fare memoria del fatto che ognuno è fragile e bisognoso

di essere scusato. Non possiamo costruire le nostre città fondando i nostri rapporti sociali

unicamente sul denaro e sugli affari, sui guadagni e sul profitto.

La pandemia ci ha fatto capire che

la salute fisica, affettiva e relazionale di ogni persona è nelle mani di tutti e dell’intera società, non

un fatto puramente privato: o ci salviamo tutti insieme o naufraghiamo tutti! E’ tempo che la

fraternità e l’amicizia sociale, come ci ha ricordato Papa Francesco, diventino l’ingrediente

essenziale per pensare a come mettere in pratica nuove forme di cittadinanza, di partecipazione e di

corresponsabilità; per ridare valore e dignità alla politica come arte di tessere rapporti sociali; per

costruire una governabilità ispirata all’onestà e alla ricerca del bene comune. Perché ciascuno,

credente e non credente, possa sentirsi parte di questa comunità garganica e diocesana e contribuire

a realizzare il sogno sociale, si deve lottare per i diritti partendo dai poveri e dagli ultimi. Diamo

spessore a tutte quelle persone diventate invisibili, ai dimenticati e agli sfiduciati, a quanti sono

rimasti soli e schiacciati dalla tragedia in corso, a quanti hanno perso o rischiano di perdere il

lavoro, usciamo dalla tomba dell’egoismo e del solipsismo e sarà per tutti inizio di risurrezione.

Secondo sogno o tema CULTURALE: difendere la ricchezza culturale



Per il credente il primo cambiamento è quello spirituale, ma l’opera dello Spirito si declina

sempre in un movimento che è anzitutto culturale. Come? Difendendo, curando ed esaltando la

ricchezza culturale presente nella storia del nostro popolo garganico. La conversione sarebbe

fondamentalismo ideologico se si limitasse a vivere la religione come il freddo adempimento di una

dottrina, priva di ogni contatto con l’esperienza concreta, con la carne e con la storia. L’autentica

conversione, infatti, abbraccia e trasfigura tutte le dimensioni della vita ed esige un profondo

mutamento che coinvolga sia la mente che il cuore: in questo modo fa maturare una nuova visione

delle cose, del mondo, di noi stessi e degli altri, diventa cultura. La pandemia, se non sprecata, ci

costringe a operare un sano cambio di paradigma: passare dalla “cultura dell’Io” a quella del “Noi”,

superare l’egocentrismo che ci rende prigionieri e ci lascia soli con le nostre illusioni.

“L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi

individuali non è in grado di generare un mondo migliore per tutta l’umanità. Neppure può preservarci da tanti mali che diventano sempre più globali.

L’individualismo radicale è il virus più

difficile da sconfiggere. Inganna” (Francesco, Fratelli Tutti 105). I tempi “forti” di Quaresima e

Pasqua sono l’opportunità per passare da una logica di esclusione, che genera emarginazione e

scarto, a una di inclusione che invece ci rende attenti, accoglienti e responsabili gli uni degli altri.

Alla luce della Parola del Vangelo siamo tutti chiamati a imparare una nuova grammatica:

parleremo il linguaggio dell’amore e della giustizia, fatto di gesti di solidarietà e di reciproca cura e

supereremo da un lato la cultura dell’indifferenza e dall’altro la logica della pura competizione, che

sempre sfocia nel freddo cinismo.



Terzo sogno o soffio ECOLOGICO: custodire gelosamente l’irresistibile bellezza

Convertirsi a Dio comporta allo stesso tempo convertirsi al creato nella cui armonia

risplende la bellezza divina. Siamo chiamati a custodire gelosamente l’irresistibile bellezza del

territorio che ci accoglie, senza depauperarlo o inquinarlo. Convertirsi alla Terra significa rivedere i

nostri modi di produrre e di consumare, il nostro rapporto con le cose e rispettarne i tempi. Significa

rivedere la nostra idea di progresso, per riuscire a conciliare lavoro e ambiente, escludendo forme di

sfruttamento indiscriminato che stanno mettendo a repentaglio l’intero ecosistema naturale con le

molteplici forme di vita in esso presente. Convertiamoci alla sobrietà e a uno sviluppo ecosostenibile, combattendo insieme e con coraggio anche le ecomafie che, in modo dichiaratamente

illegale, con la scusa di portare profitti creano squilibri che prima o poi sono destinati a ritorcersi

anche su di noi e sulle nostre città. La storia recente è costellata di esperimenti mal riusciti, di false

illusioni, di scelte sbagliate che hanno ferito la nostra terra: impariamo la lezione e non ripetiamo

gli stessi errori!



Quarto sogno o ispirazione ECCLESIALE: costruire comunità cristiane capaci di impegnarsi e di

incarnarsi



La conversione per il credente non è un cammino soltanto personale, è un percorso da fare

insieme e che quindi necessita della presenza di una comunità concreta: ci si converte solo dentro

una Chiesa particolare. E’ il sogno di Dio stesso quello di fare della nostra Chiesa locale una

comunità che sappia avere un cuore solo e un’anima sola (At 4, 32), dove ogni persona possa

sentirsi cercata ed attesa quando ritorna dopo essersi allontanata e smarrita, amata e perdonata,

sempre e comunque, anche se dovesse continuare a sbagliare o fallire, sostenuta e accompagnata se

a causa della sua fragilità continua a cadere o attraversare momenti difficili. La Quaresima, vissuta

come esodo, aiuta la comunità cristiana ad essere discepola della Parola e ad armonizzare i carismi

che lo Spirito dona ad essa di continuo, a impegnarsi, in una logica di servizio, a incarnare il

Vangelo di liberazione e di promozione. La Pasqua fa trasformare le nostre tombe in sepolcri vuoti

per annunciare l’alba nuova di infinite e continue risurrezioni: non esiste morte o tragedia che possa

trattenere prigionieri i risorti che siamo noi, battezzati e unti dallo Spirito di verità e di libertà.

Auguro a tutti un cammino di esodo fatto di resistenza e di trascendenza, di lotta interiore

contro tutte le forme di disperazione e di scoraggiamento, per seminare la speranza, certi che verrà

la Pasqua, giorno di resurrezione e di trasfigurazione per ogni uomo e per l’intero creato. E,

finalmente, sentiremo dire ”Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!” (Lc

24,6).



Affidiamo questi nostri sogni a San Giuseppe in quest’anno a lui dedicato. Giuseppe è stato

l’uomo dei sogni perché si è alzato e li ha realizzati in obbedienza a Dio ed alla vita che gli si

apriva: ha custodito e protetto i tesori di Dio, il Bambino e sua Madre (Mt 1, 24; 2, 14.21), ed oggi

continua a proteggere l’Umanità e la Chiesa.



Preghiamolo così:

Salve, custode del Redentore,

e sposo della Vergine Maria.

A te Dio affidò il suo Figlio;

in te Maria ripose la sua fiducia;

con te Cristo diventò uomo.

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,

e guidaci nel cammino della vita.

Ottienici grazia, misericordia e coraggio,

e difendici da ogni male. Amen.





*arcivescovo

Manfredonia, 19 marzo 2021 solennità di S. Giuseppe