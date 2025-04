[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arcivescovo Moscone: “Anche a Manfredonia non si rispetta la tregua pasquale”

✍️ « La cronaca nera e i gesti criminali, non solo in Ucraina, ma anche da noi a Manfredonia non rispettano la “tregua pasquale”! »

Di fronte all’ennesimo atto intimidatorio che scuote la nostra comunità anche nel tempo pasquale, arrivano le parole dell’Arcivescovo, padre Franco Moscone.