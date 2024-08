Apertura degli Ipogei di Santa Maria Regina di Siponto

APERTURA IPOGEI DI SANTA MARIA REGINA DI SIPONTO Sec. IV-VI

La Parrocchia di Santa Maria Regina di Siponto, venendo incontro alle varie richieste di cultori di storia locale e di cittadini comunque interessati alle bellezze e ai tesori nascosti del nostro territorio :

ORGANIZZA DELLE VISITE AGLI IPOGEI PALEOCRISTIANI DEL IV-VI Sec., RICADENTI SOTTO LA CHIESA PARROCCHIALE DI SIPONTO NELL’OMONIMA PIAZZETTA, PREVIA PRENOTAZIONE, DALLE 17,30 ALLE 20.00.

PER LE VISITE NEGLI ORARI PREVISTI TELEFONARE AL NUMERO

338 44 85 344 ( Referente Aldo) .

PER VISITE IN ORARI DIVERSI, CONTATTARE PER TEMPO SEMPRE QUESTO NUMERO.

SI FA PRESENTE CHE LE VISITE PER SINGOLI O GRUPPI DI MASSIMO 8 PERSONE HANNO UNA DURATA MEDIA DI 15 MINUTI.

La visita è a contribuzione volontaria e il ricavato è destinato alle attività parrocchiali e per le spese di mtz. degli ipogei e giardinetto annesso.

Questo comunicato, a cui seguirà quello ufficiale della Parrocchia, è stato autorizzato dal Parroco di Santa Maria Regina di Siponto, Don Carmine Rinaldi.

Aldo Caroleo , Siponto

Siponto, il 15 Agosto 2024