Antonio La Selva: quel mare da dare tutt’uno con il loro cuore

Manfredonia- Stavamo proprio a centro del grande e grosso mare del Golfo … come sentivo dire da bambino ‘ For a Mer” a puluzè i rute bianche e culurete come lana di vita, coralli e spugne.



L’anno scorreva verso il 1954 .L’imbarcazione era simile a un gran Paliott – o u nu schiff gruss.Gurdate la spettacolarità del largo marino … e lo splendido ambiente di distesa natura di sale e iodio . Il più piccolo, su quell’ imbarcazione era: Antonio La Selva, di anni 12 …nota famiglia di pescivendoli .

Le foto che ho ricevuto in regalo,stamattina, sono del figlio Massimo La Selva, bravo commerciante di mare , sottointeso grande di passione vera,radicata alla pelle, molto amante alla nostra storia famosa – della Penisola ; della di radice fatta di sangue e mare nelle vene . Nel ricevere questo dono, mi ha reso felice, portandomi in nuove conoscenze straordinarie, che non conoscevo … ho avuto brividi di vita quasi vissuta, attraverso quell’epoca – di quello che oggi , non vedo più come una volta. Queste sane persone , ci hanno lasciato un amore sconfinato, per il mare da fare tutt’ uno con il loro cuore.

DI CLAUDIO CASTRIOTTA