Antonella Fiordelisi, che scoop! Prima di entrare al GF Vip 7 stava con lui – FOTO

Antonella Fiordelisi finisce al centro del gossip. Dopo le ormai risapute relazioni con Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Stefano De Martino ecco che arriva anche il nome di un famosissimo conduttore. La gieffina, come riporta in esclusiva il settimanale Chi, ha avuto una frequentazione con Massimo Giletti. Il magazine di Alfonso Signorini ha pubblicato alcuni scatti di Antonella insieme al presentatore di La7 e la loro storia sembra essersi arenata alla fine della scorsa estate, poche settimane prima che l’influencer varcasse la porta rossa di Cinecittà.

“Forse è questa capacità di provare empatia, oltre all’innegabile bellezza, ad aver attirato Massimo Giletti, uno dei pochi scapoloni d’oro rimasti della tv italiana. – si legge su Chi – Forse uno degli ultimi a resistere alla tentazione di vincere la solitudine e provare ad affidarsi a un’altra persona. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip. Di certo il conduttore, seduttore e gentiluomo, ha conservato un rapporto di amicizia con la Fiordelisi, come nel suo stile. Fatica ad amare, ma sa volere bene. Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”.