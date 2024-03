Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele chiude le porte a Beatriz, la decisione finale

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Grande attenzione sarà focalizzata su Daniele, il nuovo tronista al posto di Brando che ha appena fatto la sua scelta. In particolare, il giovane napoletano dimostrerà di avere un particolare interesse per Marika, scesa in studio per corteggiarlo. Daniele deciderà di portarla in esterna per approfondire la loro conoscenza. Tra i due ci sarà un’incredibile sintonia. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che il video dell’esterna tra Marika e Daniele manderà su tutte le furie Valery. Proprio quest’ultima prenderà una decisione che spiazzerà proprio tutti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele non accoglierebbe Beatriz tra le sue corteggiatrici se tornasse nel programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le prossime puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Valery deciderà di abbandonare la trasmissione sostenendo di non voler perdere tempo. Per questo motivo, la corteggiatrice si autoeliminerà dai giochi. Daniele inoltre tornerà a parlare di Beatriz D’Orsi, ovvero la non scelta di Brando. Come saprete, il napoletano aveva invitato la brasiliana a far parte delle sue corteggiatrici. L’invito però era stato declinato dalla ragazza. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, Daniele tornerà a far riferimento alla ragazza dichiarando che non la prenderebbe tra le sue corteggiatrici qualora decidesse di tornare in studio. Come la prenderà Beatriz? Non resta che attendere le prossime registrazioni per saperlo.