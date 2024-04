Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi mercoledì 3 aprile 2024

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Christoph ha messo in atto la sua vendetta contro Alexandra e Markus, rivelando al pubblico il loro oscuro gioco. Nonostante le accuse lanciate da Christoph, gli Schwarzbach negano energicamente ogni coinvolgimento, e Robert sembra incline a credere alla loro versione dei fatti. Nel frattempo, Paul è alle prese con la denuncia di Leon, convinto che l’incidente di cui è stato vittima sia stato provocato proprio da quest’ultimo. Tuttavia, Josie è fermamente convinta dell’innocenza del suo ex fidanzato, sostenendolo in questa difficile battaglia legale.

La situazione per Paul si complica ulteriormente quando la polizia porta alla luce delle prove schiaccianti: le impronte trovate sul luogo dell’incidente corrispondono esattamente alle sue scarpe. Nonostante i suoi sforzi per dimostrare la sua innocenza, Leon resta irremovibile nella sua convinzione che Paul abbia agito con l’intenzione di ferirlo, e chiede a Josie di testimoniare contro di lui, gettando un’ombra di dubbio sulla loro relazione.

Nel frattempo, Michael e Carolin sono alle prese con i preparativi per il loro matrimonio, e Michael trova una splendida location per la cerimonia. Tuttavia, durante una tranquilla cavalcata con Vanessa, Carolin si lascia prendere dal momento e le due ragazze si scambiano un bacio inaspettato.

Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 3 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.