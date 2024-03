Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. L’arrivo di Alexandra e Markus al Fürstenhof non ha ancora smesso di far parlare di sé, quando una nuova figura della famiglia Schwarzbach entra in scena: Eleni, la figlia dei nuovi soci della famiglia Saalfeld. Sebbene porti il cognome familiare, sembra avere poco in comune con i suoi genitori, determinati a prendere il controllo del pacchetto azionario dell’hotel con ogni mezzo necessario.

Eleni, giovane manager, ha cresciuto con il peso delle aspettative dei suoi genitori, pronta a seguire le orme familiari studiando economia, ma i suoi veri interessi sono altrove, desiderando dedicarsi a progetti umanitari in Africa. Tuttavia, si trova coinvolta negli affari degli Schwarzbach e arriva al Fürstenhof per gestire questa nuova situazione.

Il suo carattere e le sue aspirazioni la rendono un personaggio da tenere d’occhio, soprattutto considerando che sarà la prossima protagonista femminile della soap al termine di questa stagione di Tempesta d’amore. Nel frattempo, Eleni si troverà ad affrontare il complesso rapporto tra Alexandra e Christoph. Tra i due infatti, la passione esplode durante queste puntate, e Eleni scoprirà che Christoph è l’uomo che ha avuto una relazione con sua madre prima di legarsi a Markus.

Mentre gli intrighi familiari e sentimentali si intrecciano, André ed Helene trovano finalmente una sintonia romantica dopo qualche iniziale incomprensione. Lo chef decide di mettere a disposizione il Café Liebling per organizzare eventi a pagamento al fine di finanziare la festa di matrimonio di Max e Vanessa, gesto che colpisce profondamente Helene, suscitando in lei un crescente interesse verso André. Ma sarà ricambiata in amore da lui?

Anticipazioni Tempesta d’Amore dal 1° al 6 aprile 2024

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.